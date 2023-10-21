Німеччина

Головний тренер мюнхенців висловив свою думку.

Баварія оголосила своє рішення щодо Мазрауї, який підтримав Палестину, вирішивши, що він залишиться у складі команди.

Головний тренер мюнхенці Томас Тухель прокоментував ситуацію, згадавши, що в команді також є ізраїльський воротар.

"Це складна справа. Я радий чіткій заяві, яку зробив клуб. Ми також говорили з Даніелем Перетцом — його сім'я і друзі в Ізраїлі. Я дуже довіряю команді, впливу роздягальні", — наводить слова Тухеля Фабріціо Романо.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Майнц розірвав контракт з Ель-Газі за підтримку Палестини.