Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Німеччини, що відбувся 21 жовтня 2023 року, 19:30.
Майнц – Баварія, Getty Images
22 жовтня 2023, 09:59
У матчі восьмого туру німецької Бундесліги мюнхенська Баварія у гостях впевнено обіграла Майнц (3:1).
Перемогу команді Томаса Тухеля забезпечили забиті м'ячі у виконанні Кінгслі Комана, Гаррі Кейна та Леона Горетцки. У складі господарів поля єдиним результативним ударом відзначився Касі.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Майнц — Баварія у 8 турі німецької Бундесліги-2023/24:
Майнц – Баварія 1:3
Голи: Касі 43 — Коман 11, Кейн 16, Горецка 59
Майнц: Центнер – Фернандеш (Краус, 76), Белль (Онісіво, 84), ван ден Берг – да Кошта, Баррейро, Кор (Ріхтер, 76), Касі (Ляйч, 63) – Груда, Лі Чже Сон (Баркок, 63) ) – Ажорк
Баварія: Ульрайх – Лаймер, де Лігт, Кім, Девіс – Горецка (Сарр, 75), Кімміх – Коман (Мюллер, 88), Мусіала (Шупо-Мотинг, 77), Сане (Тель, 77) – Кейн
Попередження: Ажорк 45, Кор 49, Белль 65 — де Лігт 27, Лаймер 90