Німеччина

Завершився передостанній поєдинок 15 туру чемпіонату Німеччини.

У рамках п'ятнадцятого туру німецької Бундесліги леверкузенський Баєр приймав франкфуртський Айнтрахт на БайАрені.

У першому таймі гра була відносно рівною, але лише господарі поля зуміли відзначитися голом у ньому — черговий результативний удар на рахунку Боніфаса. У другій половині матчу леверкузенці домінували, відправивши у ворота гостей ще два м'ячі. Відповісти хоча б чимось Айнтрахт не був спроможний.

Баєр — Айнтрахт (Франкфурт) 3:0

Голи: Боніфас, 14, Фрімпонг, 52, Вірц, 57

Попередження: Паласіос, 12 — Гьотце, 33

Баєр: Градецкі — Коссуну, Та, Тапсоба — Фрімпонг (Телла, 82), Паласіос (Інкап'є, 82), Джака, Грімальдо — Гофманн (Гложек, 82), Вірц (Амірі, 87) — Боніфас (Шик, 72)

Айнтрахт (Франкфурт): Трапп — Тута, Кох (Смолчич, 64), Пачо — Бута, Гьотце (Скірі, 64), Ларссон (Баум, 73), Нкунку — Кнауфф, Діна-Ебімбе (Гауге, 72) — Шаїбі (Нганкам, 83)

Зазначимо, що о 20:30 розпочався останній поєдинок 15 туру німецької Бундесліги, в якому Баварія приймає Штутгарт. Слідкувати за подіями у цьому матчі можна у нашій текстовій онлайн-трансляції.