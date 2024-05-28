Німеччина

Дивіться відео найкращих моментів стикового матчу-відповіді за місце у Бундеслізі, що відбувся 27 травня 2024 року.

Бохум у стиковому матчі-відповіді за місце в Бундеслізі на наступний сезон впевнено обіграв Фортуну Дюссельдорф (3:0).

У першому матчі Фортуна, яка посіла третє місце у другій Бундеслізі, обіграла Бохум (3:0), після чого у другій зустрічі результативними ударами відзначилися Штогер та Хофманн, який оформив дубль.

У серії післяматчевих пенальті футболісти Бохума були сильнішими з рахунком 6:5.

Таким чином, Бохум залишився у Бундеслізі, а новачками наступної кампанії будуть Санкт-Паулі та Гольштайн Кіль. До другої Бундесліги вирушили Кельн та Дармштадт.

Огляд матчу:

Фортуна Дюссельдорф — Бохум 0:3 (5:6 за пенальті) (перший матч 3:0)

Голи: Хофманн, 18, 66, Штогер, 70.

Фортуна Дюссельдорф: Кастенмаєр — Ійоа, де Вейс (Хофманн, 97), Обердорф, Циммерманн — Цоліс, Соботтка (Учіно, 83), Танака (Йоганнессон, 75), Енгельхардт, Клаус (Ньємец, 75) — Вермій (Дафернер, 83).

Бохум: Люте — Пасслак (Асано, 58), Шлоттербек, Ордец, Ерманн (Луслі, 58) — Беро, Лосілла (Машович, 99) — Віттек, Штогер, Дашнер (Остерхаге, 82) — Хофманн (Пасієнсія, 91).

Попередження: Енгельхардт — Хофманн, Ерманн, Віттек, Машович.