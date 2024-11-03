Німеччина

Голкіпер Баварії відповів на критику.

Голкіпер Баварії Мануель Ноєр отримав порцію критики після поразки від Барселони (1:4) в Лізі чемпіонів. Чемпіон світу-2014 відповів критикам.

"Я думаю, що перебуваю в хорошій формі, і нещодавно я це продемонстрував. Я добре виступив у цьому сезоні, тому я дуже впевнений у своїх силах. Усі мені довіряють.

Я взагалі не переймався критикою, бо це завжди питання якості гри. Тому статистика для мене взагалі не має значення, а кожна ситуація для мене є досить індивідуальна", — сказав Ноєр в інтерв'ю Sky Sport.

Раніше Йосуа Кімміх прокоментував поразку від Барселони.