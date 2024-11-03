Українець в стартовому складі.
Артем Довбик, Getty Images
03 листопада 2024, 18:44
Нападник Роми Артем Довбик вийде в стартовому складі матчу 11-го туру Серії А проти Верони.
Українець пропустив матч із Торіно (1:0) посеред тижня через застуду.
Склад Роми: Свілар — Анхеліньйо, Манчіні, Ндіка, Челік — Коне, Ле Фе, Залевський, Пеллегріні — Соуле, Довбик.
Цього сезону Артем Довбик відіграв за Рому 12 матчів, забив п'ять голів та віддав одну результативну передачу.
Матч між Вероною та Ромою відбудеться 3-го листопада, о 19:00 за київським часом.
Раніше повідомлялося, що Довбик ризикує пропустити матч із Вероною.