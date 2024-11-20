Німеччина

Контракт 42-річного іспанця розрахований до 2026 року.

Головний тренер Баєра Хабі Алонсо ухвалить рішення про своє майбутнє у леверкузенському клубі у березні наступного року. Про це повідомляє Marca.

Також зазначається, що від рішення 42-річного іспанця залежатиме доля багатьох ключових гравців команди, у деяких з яких закінчуються контракти.

Діючий контракт Алонсо розрахований до літа 2026 року. Тим не менш, Алонсо є головним кандидатом на заміну Карло Анчелотті в мадридському Реалі, а також його пов'язували з Баварією та Манчестер Сіті, але останні, зважаючи на все, домовилися про продовження угоди з Хосепом Гвардіолою.

Алонсо очолив Баєр у 2022 році і минулого сезону "аптекарі" провели рекордний сезон у Бундеслізі без жодної поразки, який закінчився чемпіонством. Також клуб завоював Кубок Німеччини та дійшов до фіналу Ліги Європи.

Після десяти турів Баєр набрав 17 очок і посідає четверте місце у турнірній таблиці Бундесліги.