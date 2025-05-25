Німеччина

Нідерландець замінить іспанця Хабі Алонсо, який вже очолив Реал.

Колишній наставник Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг стане новим головним тренером Баєра. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, сторони домовилися про дворічний контракт до літа 2027 року.

Також наголошується, що 55-річний нідерландець тримав у пріоритеті варіант із леверкузенським клубом, де він замінить Хабі Алонсо, який сьогодні очолив мадридський Реал.

Останнім клубом тен Гага був МЮ, з якого його було звільнено у жовтні минулого року.

За підсумками сезону Баєр набрав 69 очок і посів друге місце у турнірній таблиці Бундесліги.