Німеччина

Сума трансферу становитиме близько 15 мільйонів євро.

Захисник Ренна Лоренц Ассіньйон незабаром стане гравцем Штутгарта. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуби домовилися про трансфер 24-річного француза за суму в розмірі 14 мільйонів євро, а ще один мільйон буде прописаний у якості бонусів. Також Ренн отримає 10% від майбутнього продажу гравця.

Зазначається, що футболіст уже пройшов медичне обстеження та найближчим часом підпише контракт на чотири роки.

Минулого сезону Асіньйон провів 34 матчі, в яких забив чотири м'ячі та віддав п'ять асистів.

За підсумками сезону Штутгарт посів дев'яте місце у німецькій Бундеслізі.