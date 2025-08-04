Німеччина

Англієць хоче більше ігрової практики, але поки залишається в Ліверпулі.

РБ Лейпциг продовжує проявляти інтерес до атакувального півзахисника Ліверпуля Гарві Елліотта, повідомляє журналіст Філіпп Гінц. Проте потенційний трансфер наразі ускладнюється фінансовими умовами та залежить від відходу Хаві Сімонса до Челсі.

Елліотт залишається у списку пріоритетних трансферних цілей Лейпцига. Гравець хоче отримувати більше ігрового часу, ніж у Ліверпулі, де цього сезону він частіше виходив на заміну: за 821 хвилину в 28 матчах Гарві забив п'ять голів і зробив три асисти.

Втім, головною перешкодою на шляху до трансферу залишається відсутність у РБ Лейпциг Ліги чемпіонів — важливий фактор для самого Елліотта.

22-річний хавбек є вихованцем Фулгема, а до системи Ліверпуля приєднався у 2019 році. Його ринкова вартість, за даними Transfermarkt, складає 30 мільйонів євро. Втім, Ліверпуль хоче його продати за 50 мільйонів фунтів.