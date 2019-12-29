Италия

Вингер Велес Сарсфилд Матиас Соуле перебрался в Ювентус.

Матиас Соуле, которого в Аргентине называют "новым Ди Марией", продолжит познавать футбольную премудрость в академии Ювентуса.

Об этом 16-летний футболист, к которому присматривались многие европейские клубы, сообщил в своем Инстатрам:

Правый вингер, который может действовать и на позиции центрального нападающего, заявил, что наконец-то сбылась его мечта.

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