Италия

Football.ua представляет анонс матча 19-го тура чемпионата Италии между Лацио и Наполи.

В 19-м туре первенства Серии А Лацио, уже заполучивший первый трофей сезона — Суперкубок Италии, примет Наполи, которому о титулах мечтать пока рано.

Лацио — Наполи

Суббота, 11 января, 19:00. Рим, Стадио Олимпико. Арбитр — Даниэле Орсато. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

О нынешнем Лацио можно говорить только хорошее: обладатель Суперкубка, обыгравший Ювентус дважды в течение месяца, выиграл 9 матчей Серии А подряд, и еще одна победа станет рекордной в истории клуба.

Команда Симоне Индзаги является, пожалуй, самой сыгранной на сегодняшний день в высшем дивизионе Италии, а с учетом того, что отбыли дисквалификации лучший распасовшик Серии А Луис Альберто и главный "волнорез" команды Лукас Лейва, можно сказать, что "орлы" предстанут в своем оптимальном составе.

Не совсем здоров Корреа, но даже если он провалит медицинские тесты в день матча, его с успехом сможет заменить Кайседо, составив пару лидеру бомбардирской гонки Иммобиле.

Что касается Наполи, который в последнее время регулярно обыгрывал Лацио, то сейчас команда представляет собой бледную тень себя образца последних двух сезонов. И Дженнаро Гаттузо, сменившему на посту тренера Карло Анчелотти, остается лишь повторять, как мантру: "А не спешите нас хоронить..."

Помимо продолжающих лечение Максимовича, Малькюи и Гулама, Гаттузо вряд ли сможет рассчитывать на Мертенса, который на этой неделе летал в Бельгию на консультацию со специалистами по поводу своих мышечных проблем. Должен вернуться в состав Кулибали, но вопрос в том, в какой форме находится защитник, который в нынешнем сезоне "привозит" голы даже в идеальном состоянии. К тому же получил травму основной голкипер Мерет, а Юнес простудился...

Интересные факты

– Команды провели между собой 139 матчей во всех турнирах: 41 победа Лацио, 52 — Наполи и 46 ничьих.

– В Серии А Лацио принимал Наполи 64 раза: 26 побед, 20 ничьих и 18 поражений.

– Победная серия Лацио в чемпионате составляет 9 матчей.

– Лацио забивает не менее двух мячей в последних 12-ти матчах Серии А.

– Наполи выиграл у Лацио последние 5 матчей во всех турнирах.

– В последних десяти матчах Серии А Наполи одержал лишь одну победу.

– В минувшем сезоне матч Лацио — Наполи завершился со счетом 1:2.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Пароло, Лукаку — Малькюи, Гулам, Максимович.

Под вопросом: Мертенс, Кулибали (оба — Наполи).

прогноз 2:1

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