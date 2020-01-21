Италия

Football.ua подводит итоги 20-го тура чемпионата Италии.

Несмотря на то, что в 20-м туре первенства Серии А грандам не пришлось встречаться друг с другом, большинство поединков складывались на удивление интересно, причем успеха фавориты добивались не всегда.

Результаты тура

ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 20 ТУР

Совершенно не похожим на другие матчи тура преимуществом одной из команд выдался первый в программе — Лацио против Сампдории. Несмотря на то, что команды сейчас находятся практически на разных полюсах турнирной таблицы, некоторые предпосылки к интриге все-таки были.

Сампдория в прошлом туре "вынесла" Брешию. Не Бог весть, какое достижение, но все же счет 5:1 и дубль Квальяреллы заставили поверить, что вскоре можно увидеть прежнюю, атакующую команду. Лацио же, несмотря на рекордную 10-матчевую победную серию в чемпионате установил этот личный рекорд лишь благодаря ошибке вратаря Наполи.

Однако все те, кто говорил, что, дескать, соперники уже приспособились к стилю игры Лацио и Симоне Индзаги надо искать какие-то тактические новинки, вынуждены были признать, что "орлы" себя еще не исчерпали. 5:1, хет-трик Иммобиле — и до второго места рукой подать (при игре в запасе).

А вот Наполи, который едва не устоял против Лацио, продолжает разочаровывать своих поклонников и, естественно, президента Аурелио Де Лаурентиса.

Команда Дженнаро Гаттузо кроме подавляющего преимущества во владении мячом практически ничего не показала, а вот Фиорентина была и острее, и интереснее, и надежнее в обороне. Неудивительно, что команда Беппе Якини одержала вторую победу подряд и сравнялась с Наполи по очкам.

Стоит отметить, что неаполитанцы производят странное впечатление: Гаттузо, вроде, вернул "привычную" схему 4-3-3, которую так просили игроки, но теперь они выглядят так, вроде им вообще неясно, что им делать на поле. Все ищут Инсинье, тот охотно берет игру на себя и "запарывает" момент за моментом.

Может, "партенопеи" снова "плавят" тренера? Впрочем, Гаттухо уверяет, что игроки сами попросили проводить дополнительные тренировки. Но в количестве ли дело? Может, условные "отжимания" и занятия в тренажерных залах надо заменить чем-то другим? А то ведь нервы у Де Лаурентиса ни к черту, и Рино вполне может заменить кто-то другой.

А вот бывший клуб Гаттузо Милан хоть и добавил седых волос своим тифози, но проявил характер и в компенсированное время вырвал победу у Удинезе.

Вроде бы и соперник не особо сложный, но в последнее время "зебрята" прибавили (три победы подряд), и на Сан-Сиро гости показали, что ни о каких случайных успехах речь не идет.

Несмотря на то, что счет был открыт после грубейшей ошибки Джиджио Доннаруммы, непонятно зачем отправившийся отбирать мяч к боковой линии, позволив Стригеру Ларсену поразить пустые ворота, "бьянконери" действовали очень грамотно, и до перерыва не позволили "дьяволам" ситуацию выправить.

Но перед вторым таймом Стефано Пьоли сделал гениальный ход, который казался сначала странным: на поле вышел Ребич, за время аренды в Милане ничем себя не проявивший. Но именно хорват оформил дубль, причем свой второй мяч забил на 3-й компенсированной минуте, когда уже все смирились с ничьей.

Вполне мог стать 10-м в списке бомбардиров-легионеров Серии А Ибрагимович. Златан имел немало возможностей забить 124-й мяч в чемпионате Италии, но это был не его день. Впрочем, вряд ли швед был огорчен этим исходом.

Если речь зашла о воле к победе, то нельзя не отметить успех Сассуоло, обыгравшего Торино. После трех поражений подряд и проигранного (не по игре, но по счету) первого тайма, во втором главным героем стал Бога, сначала забивший великолепным дальним ударом, а затем ассистировал любимцу Реджо нелль'Эмилии Берарди.

А дальше настал черед трех ничьих, состоявшихся в одно время в воскресенье. 2:2 между Брешией и Кальяри никого особо не удивило, учитывая спад "островитян", но порадовало дублями Торрегроссы и Жоао Педро и огорчило нелепым удалением Балотелли, а 1:1 Болоньи против Вероны стало закономерным исходом поединка равных соперников.

А вот ничью в Лечче можно назвать и шоком. Апулийцы дома еще не выигрывали, но нередко расходятся с гостями миром, хотя на сей раз к ним приехал сам Интер, долгое время возглавлявший турнирную таблицу и мечтавший хоть не надолго, но вновь оказаться на вершине.

Учитывая, что Лечче в последних турах постепенно скатывался к зоне вылета, что последняя встреча команд завершилась со счетом 4:0 в пользу «нерадзурри», а в составе хозяев отсутствовали Кальдерони, Фариас и Шахов, исход битвы на "каблуке" итальянского "сапога" сомнений не вызывал. Но...

Болельщики обеих команд могут по-разному трактовать спорные моменты и судейские решения, имевшие место в поединке, но факт остается фактом: несмотря на подавляющее игровое преимущество, команда Антонио Конте распечатала ворота "джаллоросси" лишь в середине второго тайма, да еще и тут же получила ответный "укол".

Вторая ничья подряд не позволила Интеру даже временно подняться на первую строчку, а затем Ювентус, завершавший программу воскресенья, обыграл Парму и увеличил свой отрыв от "змеев", которые из реальных конкурентов превращаются в номинальных, до четырех очков.

Нельзя сказать, что с "крестоносцами" Юве разобрался без проблем, несмотря на игровое преимущество, но в составе чемпиона есть Криштиану Роналду, который забивает вот уже в семи матчах чемпионата подряд (на сей раз — дважды). Похоже, португалец действительно всерьез вознамерился вновь сравняться по количеству Золотых мячей с Лионелем Месси, но для этого ему необходима и помощь команды — выигранные трофеи.

Уже в среду, 22 января, Ювентус может сделать шаг навстречу одному из них, сыграв в 1/4 финала Кубка Италии против Ромы.

За без малого три часа до победы "старой синьоры" римские "волки" взяли три очка у Дженоа. Несмотря на постоянно преследующие команду Паулу Фонсеки кадровые проблемы, "джалоросси" после небольшого спада из двух поражений вновь показали не только результат, но и качественную игру, вернувшись в зону Лиги чемпионов. И кто бы мог подумать, что они там и останутся по итогам тура?

Завершающий матч тура, вынесенный на понедельник, сулил не больше сюрпризов, чем поездка Интера в Лечче, но Аталанте удалось переплюнуть своих географических соседей. Итог встречи бергамасков со СПАЛом можно назвать как угодно: шоком, сказкой, "хоррором", но последняя команда Серии А (на тот момент) обыграла "богиню".

Хозяева сыграли просто безобразно, хотя поклонники наверняка найдут более сочные эпитеты для своих любимцев. Команду Джан Пьеро Гасперини было просто не узнать. Ни один одноклубник Малиновского (да и сам Руслан тоже) не выглядел в соответствии со своим уровнем. После элегантного гола пяткой Иличича у них не получалось абсолютно ничего. "Никакие" Сапата и Муриэль, дырявая оборона, прямолинейная и бесхитростная средняя линия. Неужели поражение от Фиорентины в Кубке настолько выбило команду из колеи психологически и вымотало физически?

СПАЛ же выжал из своих моментов практически максимум, хотя при чуточке везения мог сравнять счет и до перерыва. Но это уже детали, до которых нет дела безумно радовавшимся победе феррарцам, оттеснившим на последнее место Дженоа, да еще и опередившим по дополнительным показателям Брешию.

Интересные факты

- Чиро Иммобиле (Лацио) занимает второе место в пяти ведущих европейских чемпионатах по количеству матчей, в которых он забил 2 и более мячей за последние 3 сезона — 18. У Лионеля Месси — 21.

- В нынешнем сезоне Иммобиле реализовал 9 пенальти. Больше точных 11-метровых ударов за сезон в Серии А было только у Златана Ибрагимовича (2011/12) — 10.

- В нынешнем сезоне в пяти ведущих европейских чемпионатах лишь Манчестер Сити попадал в каркас ворот (17) чаще, чем Наполи (15).

- Последним тренером Наполи до Дженнаро Гаттузо, который проиграл четыре из пяти своих первых матчей в Серии А, был Зденек Земан в 2000 году.

- Анте Ребич (Милан), отметившийся дублем в матче против Удинезе, не забивал в Серии А 1540 минут.

- Златан Ибрагимович (Милан) быстрее всех смог добыть 150 побед в Серии А с момента, когда за выигрыш стали давать 3 очка.

- Криштиану Роналду стал первым игроком Ювентуса после Давида Трезеге (2005 год), которому удалось забивать в семи подряд матчах Серии А.

- Криштиану Роналду 14-й сезон подряд забивает не менее 15-ти мячей в чемпионатах.

- Ювентус является единственной командой из пяти ведущих национальных чемпионатов Европы, которой третий сезон подряд удается набрать более 50-ти очков после 20-ти туров.

- Только Йосипу Иличичу (Аталанта) и Чиро Иммобиле (Лацио) удается забивать не менее 10-ти мячей в последних трех сезонах Серии А.

- Из 4-х побед СПАЛа в нынешнем чемпионате 3 — волевые. Никто в Серии А не выиграл больше, уступая по ходу матча.

Сборная тура

Игрок тура



Гол тура

Эрнесто Торрегросса (Брешия) в ворота Кальяри:

Турнирная таблица

ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 2019 — 2020

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О ФОРМА 1 Ювентус 20 16 3 1 39 19 20 51 2 Интер 20 14 5 1 41 17 24 47 3 Лацио 19 14 3 2 46 18 28 45 4 Рома 20 11 5 4 37 22 15 38 5 Аталанта 20 10 5 5 50 28 22 35 6 Кальяри 20 8 6 6 35 31 4 30 7 Парма 20 8 4 8 27 27 0 28 8 Милан 20 8 4 8 21 26 -5 28 9 Торино 20 8 3 9 26 28 -2 27 10 Верона 19 7 5 7 22 22 0 26 11 Наполи 20 6 6 8 28 28 0 24 12 Болонья 20 6 6 8 29 32 -3 24 13 Фиорентина 20 6 6 8 25 29 -4 24 14 Удинезе 20 7 3 10 19 31 -12 24 15 Сассуоло 20 6 4 10 32 35 -3 22 16 Сампдория 20 5 4 11 20 33 -13 19 17 Лечче 20 3 7 10 23 39 -16 16 18 СПАЛ 20 4 3 13 14 30 -16 15 19 Брешия 20 4 3 13 19 38 -19 15 20 Дженоа 20 3 5 12 21 41 -20 14

Бомбардиры

Ассистенты

Афиша

ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 21 ТУР

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.