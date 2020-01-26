Италия

Football.ua представляет анонс матча 21-го тура чемпионата Италии между Наполи и Ювентусом.

В 21-м туре первенства Серии А вице-чемпион Италии Наполи примет на Стадио Сан-Паоло чемпиона — Ювентус.

Наполи — Ювентус

Воскресенье, 26 января, 21:45. Неаполь, Стадио Сан-Паоло. Арбитр — Маурицио Мариани. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

В последние два сезона только Наполи создавал реальную конкуренцию Ювентусу в борьбе за чемпионский титул, но сейчас неаполитанцы могут лишь немного помочь тем, кто поставил себе цель прервать гегемонию "старой синьоры" в Серии А в нынешнем году.

Команды в турнирной таблице разделяют 27 очков, и если Ювентус занимает свое привычное первое место, то Наполи после субботней ничьей Фиорентины и победы Болоньи скатился на 13-ю позицию.

Дженнаро Гаттузо, сменивший на тренерском мостике Наполи Карло Анчелотти, изо всех сил пытается вернуть команде ту игру, которой "партенопеи" славились в те времена, когда их возглавлял нынешний оппонент Рино — тренер Ювентуса Маурицио Сарри. Пока результаты попыток этой "реинкарнации" не особо радуют, хотя во вторник Неаполь получил совершенно неожиданный заряд оптимизма — в Кубке Италии был обыгран Лацио. Удастся ли развить этот успех — большой вопрос.

Также место в полуфинале национального Кубка забронировал себе и Ювентус. При этом, несмотря на то, что "бьянконери" играли на день позже, их победа над Ромой была не такой выматывающей, как триумф "осликов". Так что неизвестно, кто подойдет к очному противостоянию более "свежим".

Кроме результатов в чемпионате, опасения перед матчем неаполитанцам внушает и кадровая ситуация, которую с полным основанием можно назвать катастрофической. Травмированы Малькюи, Гулам, Кулибали, Мертенс, Мерет, Аллан, да и форма Максимовича далека от идеальной. Возможно, это шанс появиться в стартовом составе для кого-то из зимних новобранцев Гаттузо — Демме или Лоботки.

Не все гладко с кадрами и у Ювентуса, но у "зебр" традиционно все в порядке со скамейкой запасных, и отсутствие полудюжины игроков никак не сказывается на силе команды. Интересно, что помимо травмированных Кьеллини, Хедиры, Демирала и Данило против Наполи не суграют Джан и Де Шильо, которые занимаются своим трудоустройством в других клубах.

Quando si dice un allenamento... speciale! ⚽️🥅👀😃

Today, @ JTC pic.twitter.com/XditaFR1po — JuventusFC (@juventusfc) January 24, 2020

Еще одной "изюминкой" одного из двух центральных матчей тура, помимо возвращения в Неаполь Сарри, является и персона некогда обожаемого в городе, а ныне страстно ненавидимого Игуаина. Учитывая этот момент, можно предположить, что именно Гонсало составит пару в атаке набравшему феноменальную форму Криштиану Роналду.

Интересные факты

– Команды провели между собой 164 матча во всех турнирах: 35 побед Наполи, 77 — Ювентуса, 52 ничьи.

– В Серии А в Неаполе Наполи принимал Ювентус 74 раза: 23 победы, 23 поражения, 28 ничьих.

– Домашняя проигрышная серия Наполи в чемпионате составляет 4 матча.

– Наполи ни разу в своей истории не проиграл пять раз подряд дома в Серии А.

– Победная серия Ювентуса в чемпионате составляет 5 матчей.

– Ювентус забивает не менее двух мячей в последних пяти матчах Серии А.

– Наполи пропускает не менее двух мячей в последних четырех домашних матчах Серии А.

– Ювентус выиграл у Наполи последние три матча во всех турнирах.

– Ювентус забивает Наполи не менее двух мячей в последних трех матчах во всех турнирах.

– В минувшем сезоне матч Наполи — Ювентус завершился со счетом 1:2.

– В первом круге сильнее также оказался Ювентус — 4:3.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Малькюи, Гулам, Кулибали, Аллан, Мертенс, Мерет — Кьеллини, Хедира, Демирал, Данило, Джан, Де Шильо.

Под вопросом: Максимович (Наполи).

Слова

Дженнаро Гаттузо, тренер Наполи:

"Сарри построил в Ювентусе идеальную машину. Я очень уважаю его и его команду, но это не значит, что у нас нет шансов. Думаю, победа над Лацио и выход в полуфинал Кубка поднимет настроение игрокам Наполи, поможет сплотиться. Этот успех должен стать для нас поворотным моментом в сезоне".

"Я не знаю, сыграет ли Максимович, но в заявке он точно будет. Кулибали вернется в строй примерно через неделю. Постепенно поправляется Мертенс. Что касается Аллана, то у него образовался отек, ему сделали МРТ, и играть против Ювентуса он точно не сможет. А поскольку у него как раз родился сын, я решил отпустить его домой. В связи с этим на его позиции, скорее всего, сыграет Демме".

Маурицио Сарри, тренер Ювентуса:

"Это будет особенная игра для меня, но для того, чтобы добиться успеха, надо забыть обо всем личном и думать только о команде. Я ожидаю сложного матча, потому что нынешнее турнирное положение Наполи не соответствует силе команды".

"Для Наполи этот матч будет очень принципиальным, а зная то, как умеет заводить своих подопечных Гаттузо, можно не сомневаться, что против Ювентуса они выйдут сверхмотивированными".

прогноз 0:2

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