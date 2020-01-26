Италия

Football.ua представляет анонс матча 21-го тура чемпионата Италии между Ромой и Лацио.

В 21-м туре первенства Серии А состоится Дерби делла Капитале между Ромой и Лацио на Стадио Олимпико.

Рома — Лацио

Воскресенье, 26 января, 19:00. Рим, Стадио Олимпико. Арбитр — Джампаоло Кальварезе. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

Пожалуй, самое горячее итальянское дерби, в истории которого, помимо захватывающего противостояния на футбольном поле, есть и человеческие жертвы, на сей раз подогревается еще и тем, что Рома и Лацио являются прямыми конкурентами за места в турнирной таблице.

Лацио идет третьим в чемпионате, уступая Интеру на старте тура всего два очка (имея игру в запасе), а Рома — четвертой, отставая от земляков на семь пунктов.

Понятно, что даже в случае победы "волкам" настичь "орлов" не удастся, но поражение "джаллоросси" не только сделает "бьянкочелести" практически недосягаемыми, но и может позволить Аталанте вытеснить Рому из зоны Лиги чемпионов.

Посреди недели обе римские команды бесславно завершили свои выступления в Кубке Италии, причем если поражение Ромы от Ювентуса, в принципе, читалось, то вылет действующего обладателя трофея от "кризисного" Наполи наверняка нанесло серьезный удар по самолюбию Лацио.

Если учитывать лишь сухие цифры, то результаты "орлов", чья победная серия в чемпионате достигла рекордной для них отметки в 11 побед, более впечатляют. Однако если принять во внимание, что большую часть сезона Рома выступает в условиях жесточайшего кадрового кризиса, то работа Паулу Фонсеки в его новой команде заслуживает всяческого уважения.

Что касается нынешней кадровой ситуации в обеих командах, то и здесь преимущество на стороне Лацио. Луис Альберто и Хоакин Корреа восстановились после повреждений, но последний, скорее всего, останется в запасе. Точно не выйдут на поле Катальди, Лукаку и Марушич.

У Ромы же, даже с учетом того, что, по словам Фонсеки, Перотти и Пасторе могут попасть в заявку, отсутствуют Дзаньоло, Фасио, Мхитарян, Дзаппакоста, Сантон, Диавара и Антенуччи. Единственный положительный момент — как следует отдохнул пропускавший матч Кубка Италии из-за дисквалификации Джеко.

Интересные факты

– Команды провели между собой 161 матч во всех турнирах: 59 побед Ромы, 43 — Лацио, 59 ничьих.

– В Серии А Рома принимала Лацио 76 раз: 29 побед, 15 поражений, 32 ничьи.

– Начиная с 2000 года, в Дерби делла Капитале было показано 24 красные карточки — это минимум на две больше, чем в противостоянии любой другой пары команд в пяти ведущих европейских чемпионатах за тот же период.

– Победная серия Лацио в чемпионате составляет 11 матчей.

– Лацио забивает не менее двух мячей в 13-ти из последних 14-ти матчей Серии А.

– Рома забивает Лацио не менее двух мячей в шести из последних семи домашних матчей во всех турнирах.

– В минувшем сезоне матч Рома — Лацио завершился со счетом 3:1.

– В первом круге выявить победителя не удалось — 1:1.

– В последний раз Лацио смог ни разу не проиграть Роме в Серии А в сезоне-2012/13.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Фасио, Дзаньоло, Дзаппакоста, Сантон, Диавара, Мхитарян, Антонуччи — Лукаку, Марушич, Катальди.

Под вопросом: Перотти, Пасторе (оба — Рома).

Слова

Паулу Фонсека, тренер Ромы:

"Хочу поблагодарить болельщиков, которые пришли поддержать команду в наш тренировочный центр. Для нас очень важно чувствовать эту поддержку. Как всегда, мы будем играть исключительно на победу. Та команда, которая будет владеть инициативой, получит больше шансов на победу. Поэтому мы постараемся навязать сопернику свою игру".

"Пасторе и Перотти вернулись в строй, но начнут матч на скамейке запасных. Диавара чувствует себя лучше, но пока неизвестно, понадобится ли ему операция. Кристанте наверняка начнет матч против Лацио в стартовом составе".

Симоне Индзаги, тренер Лацио:

"Мы прекрасно понимаем, как много значит дерби для всех нас и наших поклонников. У меня за плечами полсотни таких матчей в качестве игрока и тренера, так что я все понимаю. В таких матчах нет фаворитов, и то, что мы выиграли 11 матчей в чемпионате подряд, мало что значит".

"Чтобы выиграть дерби недостаточно только страсти и боевого духа. Нужно сохранять хладнокровие и не упускать свои возможности. Для нас хорошим уроком стало поражение от Наполи в Кубке Италии, в матче, который мы ну ни как не должны были проиграть. Когда улеглись злость и разочарование, мы все тщательно проанализировали и обсудили, сделав правильные выводы".

"Луис Альберто и Хоакин Корреа готовы выйти в стартовом составе, равно как и Пароло, который был лучшим в матче против Наполи. Однако у нас сейчас есть альтернативные варианты, и я выберу тот, который будет оптимальным".

прогноз 1:2

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