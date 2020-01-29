Германия

Нападающий Милана Кшиштоф Пьонтек может оказаться в Бундеслиге.

Кшиштоф Пьонтек заинтересовал Герту, представители которой уже связались с Миланом, выясняя возможные условия трансфера — сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.

Милан уже ведет переговоры с Тоттенхэмом по поводу польского форварда, однако "шпоры" и "дьяволы" не могут договориться об условиях трансфера. Также Пьонтеком интересуется Челси.

После решения тренера Милана Стефано Пьоли перейти на схему 4-4-2 с Ибрагимовичем и Леау на острие, Пьонтек, забивший 5 мячей в 20-ти матчах сезона-2019/20 во всех турнирах, потерял место в составе «россонери».

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