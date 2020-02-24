Италия

Football.ua подводит итоги 25-го тура чемпионата Италии.

25-й тур первенства Серии А оказался усеченным практически наполовину — из-за эпидемии коронавируса не состоялись матчи Верона — Кальяри, Торино — Парма, Аталанта — Сассуоло и Интер — Сампдория.

Благодаря этому одержавшим победы Ювентусу и Лацио удалось оторваться (временно?) от Интера, а Наполи и сыгравший вничью Милан смогли подняться в зону Лиги Европы.

Следующий тур, который рисковал стать еще более усеченным, пройдет в полном объеме. Правда, премьер-министр Италии после консультаций с президентами Федерации футбола и Серии А, а также министерством здравоохранения, издал декрет, предписывающий проводить матчи без зрителей.

Результаты тура

ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 25 ТУР

Избежать участи своих соседей по Ломбардии удалось Брешии, успевшей сыграть в пятницу против Наполи, однако, вполне возможно, хозяева предпочли бы этот поединок тоже отложить, поскольку гости с юга смогли взять три очка.

Наполи, как и во многих своих выездных поединках, пропустил первым, но, опять-таки, следуя традиции, смог не только отыграться, но и вырвать победу, что, естественно, подняло подопечным Дженнаро Гаттузо настроение перед встречей в Лиге чемпионов с Барселоной.

Вполне могли не состояться и два из трех субботних поединка, ведь Болонья и Феррара находятся в регионе Эмилия-Романья, в котором в воскресенье карантин был объявлен, как и ранее в Ломбардии, Пьемонте и Венето.

Болонья, огорчившая своих поклонников в прошлом туре, едва не потерпела еще одно поражение, но команду Синиши Михайловича в поединке против Удинезе спас гол нестареющего Родриго Паласио, отличившегося в компенсированное время и принесшего хозяевам ничью.

А вот СПАЛ вряд ли рассчитывал на то, что ему удастся повторить чудо прошлого сезона и обыграть Ювентус. Надеяться феррарцы могли разве что на то, что "бьянконери" будут держать в уме предстоящий поединок Лиги чемпионов против Лиона.

Так, в общем-то, и было. Чемпион продемонстрировал как раз то, что "бесит" его нынешнего тренера Маурицио Сарри: стремление выигрывать на классе у более слабых соперников, не выкладываясь на полную силу.

Поведя со счетом 2:0, Юве почти сразу пропустил один мяч в ответ, заставив слегка понервничать своих поклонников, но все-таки довел матч до победы, гарантировав себе сохранение первой строчки вне зависимости от других результатов тура.

В очередной раз героем Ювентуса стал Криштиану Роналду, который не только сыграл 1000-й матч в профессиональной карьере, но и повторил рекорд Серии А, забив в 11-м матче подряд.

А вот Милану до умения Ювентуса побеждать на классе с минимумом затраченных усилий еще очень далеко. Поведя в счете после очередного гола переживающего расцвет Анте Ребича и почти тут же получив численное преимущество после удаления Дальберта, "россонери" почему-то растерялись.

Вместо того, чтобы развить успех, Милан попытался "успокоить" соперника и игру, но делал это настолько неловко, что в итоге получил ответный гол с пенальти и провел довольно-таки нервную концовку.

Из-за травмы Джанлуиджи Доннаруммы во втором тайме состоялся дебют Асмира Беговича, который совершил пару сэйвов и даже чуть не вытащил пенальти, решение назначить который выглядело не совсем однозначным.

В раннем матче воскресенья Дженоа успела сыграть с Лацио. Почему успела? Да все по той же причине: вечером в Лигурии, где находится Генуя, также был объявлен карантин.

"Грифоны", несмотря на пребывание в зоне вылета, не проигрывали в четырех турах, взяв по одному очку у Фиорентины и Аталанты, а также обыграв претендующих на Лигу Европы Кальяри и Болонью. Неслучайность этой серии Дженоа доказала и в поединке против обладателя Суперкубка Италии и претендента на "скудетто".

Хозяева, несмотря на быстрый пропущенный мяч, ни в чем не уступали «орлам», а по владению мячом даже превзошли соперника, но в «перестрелке» мячи чаще влетали в ворота Маттиа Перина, чем Томаса Стракоши.

Чиро Иммобиле вновь не позволил сократить отставание от себя Криштиану Ронаду, записав на свой счет 27-й гол в нынешнем чемпионате.

Единственный матч тура, в котором не возникло никаких вопросов, состоялся в Риме, где и санитарно-эпидемиологическая ситуация была в порядке, и местные "волки" полностью переиграли "волков" из Лечче.

После провального первого тайма, апулийские "джаллоросси" стали выглядеть лучше с выходом на замену Евгения Шахова, но, как до перерыва, так и после, в ворота Лечче влетело по два мяча.

Интересные факты

– Наполи набрал 10 очков в выездных матчах, в которых проигрывал по ходу поединка — никто в Топ-5 лигах Европы не набрал больше. Интересно, что проигрывая дома, Наполи не смог взять ни одного очка.

– Криштиану Роналду провел 1000-й матч в профессиональной карьере: 164 за сборную Португалии, 2 — Спортинг В, 31 — Спортинг, 292 — Манчестер Юнайтед, 438 — Реал, 73 — Ювентус.

– Криштиану Роналду повторил рекорд Серии А, забивая в 11-ти матчах подряд. Ранее такое удавалось Габриэлю Батистуте (сезон-1994/95) и Фабио Квальярелле (сезон-2018/19).

– Чиро Иммобиле забил 27 мячей после 25-ти туров, повторив рекорд Серии А Антонио Анджелилло (Интер), установленный в сезоне-1958/59.

– Эдин Джеко забил 102-й гол за Рому и сравнялся по этому показателю с Винченцо Монтеллой. Больше, чем босниец, за Рому во всех турнирах забивали лишь Франческо Тотти (307), Роберто Пруццо (138), Амедео Амадеи (111) Родольфо Волк (106) и Педро Манфредини (104).

Сборная тура

Игрок тура

Гол тура

Фабиан Руис (Наполи) в ворота Брешии:

Турнирная таблица

ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 2019 — 2020

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О ФОРМА 1 Ювентус 25 19 3 3 48 24 24 60 2 Лацио 25 18 5 2 58 23 35 59 3 Интер 24 16 6 2 49 22 27 54 4 Аталанта 24 13 6 5 63 32 31 45 5 Рома 25 12 6 7 47 32 15 42 6 Наполи 25 10 6 9 39 35 4 36 7 Милан 25 10 6 9 27 32 -5 36 8 Верона 24 9 8 7 28 24 4 35 9 Парма 24 10 5 9 32 30 2 35 10 Болонья 25 9 7 9 38 40 -2 34 11 Кальяри 24 8 8 8 38 36 2 32 12 Сассуоло 24 8 5 11 38 39 -1 29 13 Фиорентина 25 7 8 10 32 36 -4 29 14 Торино 24 8 3 13 27 43 -16 27 15 Удинезе 25 7 6 12 21 37 -16 27 16 Лечче 25 6 7 12 32 49 -17 25 17 Сампдория 24 6 5 13 26 43 -17 23 18 Дженоа 25 5 7 13 29 46 -17 22 19 Брешия 25 4 4 17 22 46 -24 16 20 СПАЛ 25 4 3 18 19 44 -25 15

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ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 26 ТУР

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