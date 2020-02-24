Football.ua подводит итоги 25-го тура чемпионата Италии.
25-й тур первенства Серии А оказался усеченным практически наполовину — из-за эпидемии коронавируса не состоялись матчи Верона — Кальяри, Торино — Парма, Аталанта — Сассуоло и Интер — Сампдория.
Благодаря этому одержавшим победы Ювентусу и Лацио удалось оторваться (временно?) от Интера, а Наполи и сыгравший вничью Милан смогли подняться в зону Лиги Европы.
Следующий тур, который рисковал стать еще более усеченным, пройдет в полном объеме. Правда, премьер-министр Италии после консультаций с президентами Федерации футбола и Серии А, а также министерством здравоохранения, издал декрет, предписывающий проводить матчи без зрителей.
Результаты тура
ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 25 ТУР
21 ФЕВРАЛЯ 2020
22 ФЕВРАЛЯ 2020
23 ФЕВРАЛЯ 2020
Избежать участи своих соседей по Ломбардии удалось Брешии, успевшей сыграть в пятницу против Наполи, однако, вполне возможно, хозяева предпочли бы этот поединок тоже отложить, поскольку гости с юга смогли взять три очка.
Наполи, как и во многих своих выездных поединках, пропустил первым, но, опять-таки, следуя традиции, смог не только отыграться, но и вырвать победу, что, естественно, подняло подопечным Дженнаро Гаттузо настроение перед встречей в Лиге чемпионов с Барселоной.
Вполне могли не состояться и два из трех субботних поединка, ведь Болонья и Феррара находятся в регионе Эмилия-Романья, в котором в воскресенье карантин был объявлен, как и ранее в Ломбардии, Пьемонте и Венето.
Болонья, огорчившая своих поклонников в прошлом туре, едва не потерпела еще одно поражение, но команду Синиши Михайловича в поединке против Удинезе спас гол нестареющего Родриго Паласио, отличившегося в компенсированное время и принесшего хозяевам ничью.
А вот СПАЛ вряд ли рассчитывал на то, что ему удастся повторить чудо прошлого сезона и обыграть Ювентус. Надеяться феррарцы могли разве что на то, что "бьянконери" будут держать в уме предстоящий поединок Лиги чемпионов против Лиона.
Так, в общем-то, и было. Чемпион продемонстрировал как раз то, что "бесит" его нынешнего тренера Маурицио Сарри: стремление выигрывать на классе у более слабых соперников, не выкладываясь на полную силу.
Поведя со счетом 2:0, Юве почти сразу пропустил один мяч в ответ, заставив слегка понервничать своих поклонников, но все-таки довел матч до победы, гарантировав себе сохранение первой строчки вне зависимости от других результатов тура.
В очередной раз героем Ювентуса стал Криштиану Роналду, который не только сыграл 1000-й матч в профессиональной карьере, но и повторил рекорд Серии А, забив в 11-м матче подряд.
А вот Милану до умения Ювентуса побеждать на классе с минимумом затраченных усилий еще очень далеко. Поведя в счете после очередного гола переживающего расцвет Анте Ребича и почти тут же получив численное преимущество после удаления Дальберта, "россонери" почему-то растерялись.
Вместо того, чтобы развить успех, Милан попытался "успокоить" соперника и игру, но делал это настолько неловко, что в итоге получил ответный гол с пенальти и провел довольно-таки нервную концовку.
Из-за травмы Джанлуиджи Доннаруммы во втором тайме состоялся дебют Асмира Беговича, который совершил пару сэйвов и даже чуть не вытащил пенальти, решение назначить который выглядело не совсем однозначным.
В раннем матче воскресенья Дженоа успела сыграть с Лацио. Почему успела? Да все по той же причине: вечером в Лигурии, где находится Генуя, также был объявлен карантин.
"Грифоны", несмотря на пребывание в зоне вылета, не проигрывали в четырех турах, взяв по одному очку у Фиорентины и Аталанты, а также обыграв претендующих на Лигу Европы Кальяри и Болонью. Неслучайность этой серии Дженоа доказала и в поединке против обладателя Суперкубка Италии и претендента на "скудетто".
Хозяева, несмотря на быстрый пропущенный мяч, ни в чем не уступали «орлам», а по владению мячом даже превзошли соперника, но в «перестрелке» мячи чаще влетали в ворота Маттиа Перина, чем Томаса Стракоши.
Чиро Иммобиле вновь не позволил сократить отставание от себя Криштиану Ронаду, записав на свой счет 27-й гол в нынешнем чемпионате.
Единственный матч тура, в котором не возникло никаких вопросов, состоялся в Риме, где и санитарно-эпидемиологическая ситуация была в порядке, и местные "волки" полностью переиграли "волков" из Лечче.
После провального первого тайма, апулийские "джаллоросси" стали выглядеть лучше с выходом на замену Евгения Шахова, но, как до перерыва, так и после, в ворота Лечче влетело по два мяча.
Интересные факты
– Наполи набрал 10 очков в выездных матчах, в которых проигрывал по ходу поединка — никто в Топ-5 лигах Европы не набрал больше. Интересно, что проигрывая дома, Наполи не смог взять ни одного очка.
– Криштиану Роналду провел 1000-й матч в профессиональной карьере: 164 за сборную Португалии, 2 — Спортинг В, 31 — Спортинг, 292 — Манчестер Юнайтед, 438 — Реал, 73 — Ювентус.
– Криштиану Роналду повторил рекорд Серии А, забивая в 11-ти матчах подряд. Ранее такое удавалось Габриэлю Батистуте (сезон-1994/95) и Фабио Квальярелле (сезон-2018/19).
– Чиро Иммобиле забил 27 мячей после 25-ти туров, повторив рекорд Серии А Антонио Анджелилло (Интер), установленный в сезоне-1958/59.
– Эдин Джеко забил 102-й гол за Рому и сравнялся по этому показателю с Винченцо Монтеллой. Больше, чем босниец, за Рому во всех турнирах забивали лишь Франческо Тотти (307), Роберто Пруццо (138), Амедео Амадеи (111) Родольфо Волк (106) и Педро Манфредини (104).
Сборная тура
Игрок тура
Гол тура
Фабиан Руис (Наполи) в ворота Брешии:
Турнирная таблица
|#
|
|24 ФЕВРАЛЯ 2020
|И
|В
|Н
|П
|ЗАБ
|ПРО
|РАЗН
|О
|ФОРМА
|1
|
|Ювентус
|25
|19
|3
|3
|48
|24
|24
|60
|
|2
|
|Лацио
|25
|18
|5
|2
|58
|23
|35
|59
|
|3
|
|Интер
|24
|16
|6
|2
|49
|22
|27
|54
|
|4
|
|Аталанта
|24
|13
|6
|5
|63
|32
|31
|45
|
|5
|
|Рома
|25
|12
|6
|7
|47
|32
|15
|42
|
|6
|
|Наполи
|25
|10
|6
|9
|39
|35
|4
|36
|
|7
|
|Милан
|25
|10
|6
|9
|27
|32
|-5
|36
|
|8
|
|Верона
|24
|9
|8
|7
|28
|24
|4
|35
|
|9
|
|Парма
|24
|10
|5
|9
|32
|30
|2
|35
|
|10
|
|Болонья
|25
|9
|7
|9
|38
|40
|-2
|34
|
|11
|
|Кальяри
|24
|8
|8
|8
|38
|36
|2
|32
|
|12
|
|Сассуоло
|24
|8
|5
|11
|38
|39
|-1
|29
|
|13
|
|Фиорентина
|25
|7
|8
|10
|32
|36
|-4
|29
|
|14
|
|Торино
|24
|8
|3
|13
|27
|43
|-16
|27
|
|15
|
|Удинезе
|25
|7
|6
|12
|21
|37
|-16
|27
|
|16
|
|Лечче
|25
|6
|7
|12
|32
|49
|-17
|25
|
|17
|
|Сампдория
|24
|6
|5
|13
|26
|43
|-17
|23
|
|18
|
|Дженоа
|25
|5
|7
|13
|29
|46
|-17
|22
|
|19
|
|Брешия
|25
|4
|4
|17
|22
|46
|-24
|16
|
|20
|
|СПАЛ
|25
|4
|3
|18
|19
|44
|-25
|15
|
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ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 26 ТУР
29 ФЕВРАЛЯ 2020
01 МАРТА 2020
02 МАРТА 2020
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