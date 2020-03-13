Руководство "россонери" продлило приостановку тренировочного процесса.
Фото: ФК Милан
13 марта 2020, 20:28
Ранее сообщалось, что Милан отменил тренировки до 15 марта из-за коронавируса.
Как сообщил официальный сайт "россонери", клуб продлил отмену тренировочного процесса до 22 марта включительно.
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Ожидается, что 23 марта игроки Милана соберутся на базе и приступят к тренировкам.
Ранее сообщалось, что АПЛ приостановлена, а Бундеслига ушла на карантин.
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