Португалия

Криштиану Роналду не планирует (по крайней мере, пока) превращать свою шикарную недвижимость в пункты помощи заболевшим COVID-19.

Трогательная новость, растиражированная мировыми СМИ, о том, что Криштиану Роналду устроит в принадлежащих ему португальских отелях больницы, не подтвердилась — сообщает La Repubblica.

Сам футболист сейчас находится в самоизоляции (с семьей) на своей вилле на Мадейре и не общается с прессой, но от его окружения журналистам удалось узнать, что он не планирует (по крайней мере, пока) подобную акцию.

Как оказалось, первой ложную информацию запустила в СМИ президент благотворительной организации Essencia Humana Паула Карвалью, которую, по ее словам, дезинформировал другой человек, назвать которого она отказалась.

Ранее Роналду обратился к общественности с помощью социальных сетей, призвав всех следовать рекомендациям врачей, мужеством которых он искренне восхищается.

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