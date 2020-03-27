Италия

Полузащитник Блез Матюиди, заболевший COVID-19, может покинуть Турин летом.

Контракт Блеза Матюиди с Ювентусом истекает летом 2020 года, и руководство клуба пока не решило, стоит ли его продлевать с 32-летним французом — сообщает Calciomercato.

И дело не в том, что Матюиди стал одним из трех игроков Юве, заразившихся коронавирусом, а в том, что тренер команды Маурицио Сарри не совсем удовлетворен игровыми характеристиками практически незаменимого в нынешнем сезоне полузащитника (31 матч во всех турнирах, 1 гол).

Если "старая синьора" не передумает, то Блез может вернуться в ПСЖ или оказаться в Тоттенхэме, если "шпоры" расстанутся с Танги Ндомбеле.

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