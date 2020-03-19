Италия

Французский хавбек стал одним из футболистов, который заразился коронавирусом.

Полузащитник туринского Ювентуса Блез Матюиди, который ранее сдал положительный тест на коронавирус, рассказал о своем самочувствии и процессе лечения от нового заболевания.

"Остаюсь позитивным и сильный. Мой моральный настрой тоже в полном порядке. Я уверен, что все мы станем сильнее, когда наконец-то преодолеем это испытание".

"Спасибо за ваши приветливые сообщения и слова поддержки, которые вы мне присылаете. Оставайтесь дисциплинированными и сплоченными. Я уверен, что мы справимся", — написал Матюиди в своем Twitter.

Напомним, что в составе Ювентуса положительный тест на коронавирус также сдал Даниэле Ругани. Остальные игроки туринского клуба находятся в самоизоляции.

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