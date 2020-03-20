Италия

Полузащитник рассказал про ситуацию в клубе и в Колумбии.

Коронавирус не обошел стороной игроков Ювентуса — Даниэле Ругани и Блеза Матюиди, но Хуан Куадрадо уверяет, что с ними все в порядке.

"Мы спокойны, потому что нашим товарищам по команде Ругани и Матюиди намного лучше, и мы следуем указаниям правительства. Я не хочу, чтобы люди воспринимали эту ситуацию безответственно. Здесь, в Италии, все довольно сложно.

Какая ситуация в Колумбии? Мы должны обратить внимание на то, что говорят власти и наш президент. Заболевших четверо, люди не верят в это, но количество случаев со временем увеличивается, и мы должны принять необходимые меры для того, чтобы в Колумбии было меньше заражений, чем в Италии", — приводит слова Куадрадо Football Italia.

Напомним, что клубы Серии А должны обсудить возможность возобновления тренировок в апреле.