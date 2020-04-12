Италия

Легенда итальянского футбола Джанлука Виалли рассказал о том, как боролся с раком и о нынешней ситуации с пандемией COVID-19.

Джанлука Виалли считает, что любая смертельная болезнь — это проверка человека на прочность, а ситуация, подобная той, которая сложилась в Италии сейчас — это еще и проверка морально-этических качеств.

"Сейчас у меня все хорошо, тесты не показывают наличие рака, – цитирует Football Italia Виалли, давшего интервью La Repubblica. – Я прошел два курса химиотерапии, 8-месячный и 9-месячный. Теперь уже не страшно смотреть на себя в зеркало: волосы растут сами, и не надо рисовать брови карандашом".

"Я прекрасно понимаю тех людей, которые сейчас стали жертвами пандемии. Это ужасно — оказаться в больнице и умирать в одиночестве, зная, что не будет даже нормальных похорон. В моем случае болезнь была не битвой, а скорее путешествием, во время которого я много узнал о том, кем я есть на самом деле".

"Пандемия же — это испытание для всех, для всей страны, причем во всем: с точки зрения морали, этики, экономики. Самое главное и самое сложное — преодолеть страх. Даже в мегаполисе, отравленном смогом, можно услышать пение птиц. Даже когда кажется, что все пропало, можно сохранять надежду".

"Сейчас уже нельзя говорить: "Ваше здоровье — самое важное, заботьтесь лишь о нем". Надо заботиться и о других. Сейчас много говорят о сокращении зарплат футболистов, но эти деньги должны идти не только на то, чтобы облегчить жизнь своих клубов. Стоит обратить внимание на инициативу Англии, где часть "сэкономленных" на зарплате средств идет в фонды, которые направляют их на помощь организаций охраны здоровья".

«Надеюсь, что когда все это закончится, власти перестанут экономить на общественном здоровье и тех, кто задействован в этой сфере. Эти люди достойны восхищения и уважения. Можно было бы отметить день окончания пандемии матчем сборной Италии в Бергамо с участием врачей и медсестер. Это будет великий день!"

55-летний Джанлука Виалли в качестве игрока выступал за Кремонезе (113 матчей во всех турнирах, 25 голов), Сампдорию (327, 141), Ювентус (145, 53), Челси (88, 40) и провел 59 матчей (16 голов) за национальную сборную Италии. В качестве тренера Виалли работал с Челси и Уотфордом.

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