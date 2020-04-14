Генеральный директор Монцы имеет свое решение для завершения нынешней кампании.
Адриано Галлиани, Getty Images
14 апреля 2020, 08:21
Адриано Галлиани уверен, что этот сезон просто необходимо доиграть, поскольку отмена матчей может иметь катастрофические последствия для клубов.
"Я абсолютно против аннуляции этого сезона. Такое решение приведет к экономической трагедии для всех клубов мира, даже для самых больших, таких как мадридский Реал", — заявил Галлиани в интервью AS.
"По-моему, решение очень простое. Этот сезон нужно доиграть до 31 декабря, а два следующих проводить в рамках одного года, 2021 и 2022. Нужно извлечь преимущество из того факта, что ЧМ-2022 состоится зимой".
"Важно не допускать спешки. При таком варианте мы могли бы безопасно вернуться к игре".
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.