Италия

Генеральный директор Монцы имеет свое решение для завершения нынешней кампании.

Адриано Галлиани уверен, что этот сезон просто необходимо доиграть, поскольку отмена матчей может иметь катастрофические последствия для клубов.

"Я абсолютно против аннуляции этого сезона. Такое решение приведет к экономической трагедии для всех клубов мира, даже для самых больших, таких как мадридский Реал", — заявил Галлиани в интервью AS.

"По-моему, решение очень простое. Этот сезон нужно доиграть до 31 декабря, а два следующих проводить в рамках одного года, 2021 и 2022. Нужно извлечь преимущество из того факта, что ЧМ-2022 состоится зимой".

"Важно не допускать спешки. При таком варианте мы могли бы безопасно вернуться к игре".

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