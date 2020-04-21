Италия

Осталось как минимум пять клубов из семи, которые против возобновления чемпионата Италии.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что сразу семь клубов итальянской Серии А выступают против возобновления сезона из-за опасения последствий, которые могут появиться в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщает Football Italia, сразу две команды, включая Фиорентину и Парму, посмешили опровергнуть эти слухи в собственных пресс-релизах.

В заявлении "фиалок" сказано, что клуб готов принять любое решение, которое совместно примут руководство лиги и правительство страны.

"Фиорентина категорически отрицает заявление, что клуб против возобновления сезона. Мы всегда говорили, что полностью восприимчивы к решениям, которые могут принять лига и правительство", — сказано в заявлении клуба.

После этого Парма последовала примеру флорентийцев, сообщив о полной готовности клуба к возобновлению сезона-2019/20.

Стоит отметить, что среди команд, которые пока не опровергли свое нежелание доигрывать чемпионат Италии, остались Торино, Сампдория, СПАЛ, Брешия и Болонья.

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