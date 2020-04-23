Италия

Винченцо Спадафора уверяет, что власти будут крайне осторожны при потенциальном возобновлении Серии А.

Скорее всего, матчи и дальше будут без зрителей, Getty Images

Скорее всего, матчи и дальше будут без зрителей, Getty Images

В Италии с 4 мая ожидается смягчение карантинных мер – среди прочего, будет разрешено тренироваться в очень маленьких группах, чтобы соблюдать необходимую социальную дистанцию.

"Я – тоже болельщик, которому не хватает матчей его команды. Я ждал Евро этим летом, но турнир перенесли, как и Олимпиаду, и Джиро д'Италия, и все спортивные соревнования в нашей стране", — цитирует Спадафору Football Italia.

"Это невероятно разочаровывает, но куда большую боль причиняет ужасная трагедия, которая поразила Италию, Европу и весь мир".

"Уверяю вас, этот крайне осторожный подход – самая непопулярная вещь, которую я могу сделать. Но у нас есть ответственность сделать все возможное, чтобы вся страна и спортивный мир пережили этот период как можно скорее".

Ранее Спадафора поддержал желание итальянских клубов возобновить сезон.