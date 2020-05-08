Италия

Полузащитник Лацио Луис Альберто сравнил Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Луис Альберто с присущим ему юмором вынес вердикт в вечном споре о том, кто лучше: Криштиану Роналду или Лионель Месси.

"В нынешнем сезоне я дважды выиграл у Криштиану Роналду, так что какой же он лучший футболист планеты? – цитирует испанца Sport Mediaset. – А если серьезно, то у меня Роналду вызывает настоящее восхищение своим упорством, своей жаждой борьбы и побед. Всего, что он достиг, он добился сам. Но если выбирать лучшего, то я все-таки отдал бы небольшое преимущество Месси".

Также лучший ассистент сезона в Серии А поделился впечатлениями о ситуации в Италии и возобновившихся тренировках: "Ситуация в Италии улучшается, хотя и медленнее, чем в Испании. Но, по крайней мере, люди уже возвращаются на улицу. Наконец-то и мы начали тренироваться. Чередуем работу в спортзале и бег с упражнениями с мячом в четырех группах, занятия которых разделены во времени".

В нынешнем сезоне Луис Альберто и Криштиану Роналду дважды встречались на футбольном поле — в чемпионате и Суперкубке Италии, и оба раза победы доставались Лацио со счетом 3:1. Причем в этих поединках испанец отметился голом и двумя результативными передачами, а португалец — одним голом.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 8 мая, Лацио приступил к тренировкам, а незадолго до этого Луис Альберто согласовал с клубом новый контракт до 2025 года.

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