Италия

Главный тренер Интера Антонио Конте ждет результата повторного теста на коронавирус.

Антонио Конте задержался со сдачей тестов на коронавирус, поэтому Интер пока тренируется без него — сообщает Gazzetta dello Sport.

Согласно протоколу возобновления тренировок, утвержденному федерацией футбола Италии, все футболисты и сотрудники клубов для того, чтобы получить допуск на тренировочные базы, должны пройти тест на коронавирус, а затем, для подтверждения результата, еще один через 72 часа.

Все игроки Интера успешно прошли тесты, а вот их тренер еще не получил результата второго теста и вынужден наблюдать за занятиями на базе Аппиано Джентиле с помощью видеосвязи.

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Le prime immagini degli allenamenti individuali al Centro Sportivo Suning! 👇#ForzaInter pic.twitter.com/OtIqGYFCeQ — Inter (@Inter) May 8, 2020

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