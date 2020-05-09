Главный тренер Интера Антонио Конте ждет результата повторного теста на коронавирус.
Антонио Конте, Getty Images
09 мая 2020, 18:53
Антонио Конте задержался со сдачей тестов на коронавирус, поэтому Интер пока тренируется без него — сообщает Gazzetta dello Sport.
Согласно протоколу возобновления тренировок, утвержденному федерацией футбола Италии, все футболисты и сотрудники клубов для того, чтобы получить допуск на тренировочные базы, должны пройти тест на коронавирус, а затем, для подтверждения результата, еще один через 72 часа.
Все игроки Интера успешно прошли тесты, а вот их тренер еще не получил результата второго теста и вынужден наблюдать за занятиями на базе Аппиано Джентиле с помощью видеосвязи.
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