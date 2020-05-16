Италия

"Чистый" долг Ромы составляет 278,5 миллиона евро.

Согласно ежеквартальному финансовому отчету, по данным на 31 марта 2020 года "чистый" финансовый долг Ромы составляет рекордные для клуба 278,5 миллиона евро — сообщает Corriere dello Sport.

Это на 57,9 миллиона больше, чем было 30 июня 2019 года и на 14,1 миллиона больше, чем 31 декабря 2019 года. При этом стоит учитывать, что финансовая кредиторская задолженность составляет 308,4 миллиона евро.

На заседании акционеров клуба было принято решение увеличить уставной капитал на 150 миллионов до 31 декабря 2020 года, а для того, чтобы сбалансировать счета Ромы, необходимо 94 миллиона евро уже сейчас.

В связи с этим вызывает сомнение, что владелец Ромы Джеймс Паллотта сможет удовлетворить все желания тренера Паулу Фонсеки на трансферном рынке.

Ранее сообщалось, что Паллотта близок к продаже "джаллоросси" новым инвесторам.