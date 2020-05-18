Италия

Португальский форвард присоединится к команде 19 мая.

Лидер Серии А приступил к тренировкам в малых группах — сообщил официальный сайт "бьянконери".

С соблюдением мер безопасности "зебры" под руководством Маурицио Сарри начали подготовку к возобновлению сезона в изрядно усеченном составе.

Во вторник, 19 мая, к команде присоединится Криштиану Роналду, чей карантин после прибытия из Португалии, истек в понедельник, 18 мая.

В течение недели начнут тренировки де Лигт, Щесны, Хедира, Матюиди, Данило, Дуглас Коста и Алекс Сандро по мере истечения срока их двухнедельного карантина.

На следующей неделе ожидается выход на поле Игуаина и Рабио, вернувшихся в Турин позже всех.