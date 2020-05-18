Италия

Football.ua продолжает проект, в котором редакция сайта совместно со своими читателями выберут лучший состав главных клубов Европы.

Напомним, для проекта были выбраны десять величайших клубов, а именно Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Реал, Барселона, Ювентус, Интер, Милан, Бавария, а также Шахтер с Динамо, ведь нашим читателям будет интересно почитать про украинские клубы.

Цикл материалов, а также окончательный выбор по Манчестер Юнайтед от редакции и читателей можно посмотреть здесь.

Сегодня же речь пойдет об одном из ведущих грандов итальянского футбола — туринском Ювентусе. Составлять символическую сборную будем по схеме 3-4-3. В истории туринцев эта схема появлялась довольно часто, особенно в современный период действующих чемпионов Италии.

Откроем перечень легенд "бьянконери" анализом самых выдающихся голкиперов "старой синьоры", которых в истории клуба было в достатке. Конечно, многим на ум в первую очередь приходит Джанлуиджи Буффон — естественно, он удостоится места в данном списке. Также выбор редакции пал на двоих других великих вратарей — Дино Дзоффа и Анджело Перуццы.

Джанлуиджи Буффон (664 матча, 314 без пропущенных голов)

Главная икона Ювентуса в XXI веке, неугасающая легенда туринцев, которому в этом году перевалило за 42 года, а Джиджи все еще демонстрирует свой высокий уровень. Пожалуй, мало кого удивляет, что Буффон и не планирует вешать бутсы на гвоздь, желая продлить контракт с клубом еще на один сезон. Казалось бы, голкипер еще в 2018 году должен был провести последний матч за команду, так как игрок объявил об уходе в ПСЖ. Но, спустя сезон, "Супермен" вернулся домой, что доказывает — Буффон и Ювентус — это одно целое.

История Джиджи в Турине началась в 2001 году. И это был не обычный заурядный трансфер из Пармы. Юве заплатил за вратаря просто сумасшедшие на то время 52 миллиона евро, что сделало Буффона самым дорогим игроком в истории клуба и самым дорогим голкипером в истории футбола. Этот рекорд держался 17 лет — вплоть до 2018 года. Как оказалось, столь безумная инвестиция окупилась сполна.

На сегодняшний день Джанлуиджи провел невероятные 664 официальных поединка за Ювентус во всех турнирах, пропустив суммарно 525 голов. Помимо многочисленных клубных трофеев, ему принадлежит ряд личных рекордов — в сезоне-2015/16 вратарь установил рекорд по количеству сухих минут в Серии А подряд — 974 минуты, что равно 11 поединкам. Также Джиджи единственный в истории голкипер, который удостоился звания клубного футболиста года по версии УЕФА.

Пока еще Буффон не достиг своей главной цели на клубном уровне — победить в Лиге чемпионов, но и без этого трофея наград в копилке футболиста хватает — девятикратный чемпион Италии, четырехкратный обладатель Кубка Италии и пятикратный Суперкубка. Ну и победа в Серии В также имеется в коллекции вратаря.

Дино Дзофф (473 матча, 227 без пропущенных голов)

Дзофф прибыл в Ювентус в 1972 году уже опытным 30-летним футболистом, который успел в достатке поиграть за Удинезе, Мантову и Наполи, но трофеев с этими коллективами завоевать не удалось, и кипер переехал к туринцам, которые как раз стали чемпионами Италии, начать устанавливать свою гегемонию на внутренней арене. Трансфер Дзоффа сему лишь значительно поспособствовал.

В стан "бьянконери" прибыл действующий чемпион Европы, который уверенно закрепил за собой место в сборной Италии, и уже в составе Юве Дзофф наконец добился столь желанного успеха на клубном уровне. С Дино в воротах, "старая сеньора" стала шестикратным победителем Серии А, дважды завоевывала Кубок Италии и достигла победы в Кубке УЕФА.

Дзофф провел в составе туринцев 11 сезонов, выступая до 40 лет, при этом утверждая, что у него хватало сил продолжать играть до 50. Приехав уже возрастным футболистом, голкипер стал легендой клуба, усилиями которого Ювентус установил практически на десять лет свое первенство на итальянских полях. По игровым качествам, Дзоффа называли чуть ли не самым выдающимся вратарем своего времени, который практически не имел недостатков

Анджело Перуцци (301 матч, 123 без пропущенных голов)

Несменный страж ворот Ювентуса в 90-х годах, после ухода которого в 1999 году и стане туринцев начался кризис вратарской позиции, который в конечном итоге привел к покупке Буффона за безумные деньги. Карьера Перуцци в "бьянконери" началась довольно неоднозначно. Анджело был вынужден покинуть Рому из-за допингового скандала, и Юве приобрел голкипера в 1991 году качестве дублера Стефано Таккони, который также внес большой вклад в историю команды и мог оказаться в символической сборной.

Вероятно, Перуцци и выполнял бы эту роль, если бы тогдашний тренер Джованни Траппатони не удивил общественность, объявив о том, что именно молодой вратарь станет первым номером, а опытный и именитый Таккони отправится на скамейку. Стефано был настолько разочарован, что уже 1992 году уехал из Турина, перейдя в Дженоа. Перуцци, в свою очередь, отплатил за доверие вполна, закрыв вратарский вопрос почти на десятилетие.

Настоящим героем Турина Анджело стал в 1996 году, когда в финале Лиги чемпионов против Аякса сумел выстоять в серии послематчевых пенальти, отразив два удара, что принесло "старой синьоре" второй в ее истории главный клубный европейский трофей. Помимо, Перуцци сыграл важнейшую роль в трех победах в Серии А, одного Кубка Италии, двух Суперкубков, Супекубка Европы, Межконтинентального кубка и Кубка УЕФА-1993.

Редакция Football.ua считает, что место голкипера Ювентуса в символической сборной займет Джанлуиджи Буффон.

Теперь настал черед наших читателей выбрать лучшего вратаря в истории туринцев.

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