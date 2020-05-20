Италия

Football.ua продолжает проект, в котором редакция сайта совместно со своими читателями выберут лучший состав главных клубов Европы.

Напомним, для проекта были выбраны десять клубов: восемь величайших клубов Европы (Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Реал, Барселона, Ювентус, Интер, Милан, Бавария), а также два гранда украинского футбола — Динамо и Шахтер.

На очереди материал о защитниках "бьянконери". Поскольку Ювентус довольно часто в своей истории играл в три защитника, мы будем подбирать игроков по этой схеме с номинальными правым и левым либеро.

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Туринцы всегда славились выдающимися мастерами оборонительной игры, а потому выбор сделать было крайне сложно. В конечном итоге, редакция определила шесть кандидатов в символическую сборную — Джорджо Кьеллини, Андреа Барцальи, Чиро Феррара, Гаэтано Ширеа, Антонио Кабрини и Фабио Каннаваро.

Джорджо Кьеллини

Выступал за команду: 2005 — настоящее время

Матчи: 509

Голы: 36

История защитника — это тот случай, когда общие беды клуба пошли на пользу самому футболисту. Ювентус приобрел игроку у Фиорентины в 2005 году, и в свой первый сезон Джорджо был сугубо игроком резерва. Но вскоре туринцев отправили в Серию В в результате скандала с договорными матчами, и тут-то Кьеллини воспользовался тем, что многие игроки решили покинуть команду, заняв свое место в старте.

После возвращения туринцев в Серию А, место Кьеллини в основе уже не подвергалось сомнению. Из левого фланга он был переведен в центр обороны, и на этой позиции полностью сумел раскрыть свой потенциал. С 2008 по 2010 год — не в самое легкое для "бьянконери" время — Джорджо трижды признавали лучшим защитником чемпионата Италии, а после возрождения Юве под руководством Антонио Конте, Кьеллини продолжил играть первую скрипку в коллективе, собрав за последнее десятилетие целую плеяду трофеев.

После ухода Буффона в 2018 году, защитник был удостоен капитанской повязки. Без преувеличений, невероятная игра Джорджо помогла туринцам с ним в составе стать восьмикратными чемпионами Серии А, трижды обладателями Кубка Италии, четырежды Суперкубка, а также дважды принять участие в финале Лиги чемпионов.

Гаэтано Ширеа

Выступал за команду: 1974 — 1988

Матчи: 554

Голы: 32

Как только Ширеа не величали — и лучшим либеро в истории футбола, и одним из лучших когда-либо игравших защитников. Так или иначе, футболист заслуживал подобных званий, а его влияние на игру Ювентуса 70-80-х годов было невероятным. В футболке "бьянконери" игрок провел 14 лет, проведя суммарно за итальянский гранд 554 поединка, в которых отметился 32 голами.

Ширеа запомнился своим универсальным стилем игры — имея великолепные оборонительные навыки, Гаэтано был невероятно ловким и техничным игроком. 13 сезонов кряду он был незаменимым исполнителем стартового состава, а в последние четыре года — капитаном команды.

На эру Ширеа выпали самые значимые победы туринцев как на внутренней, так и на международной арене. В составе Юве защитник выиграл семь титулов Серии А, два Кубка Италии, Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА, Кубок обладателей Кубков, Межконтинентальный кубок и первый в истории Ювентуса Кубок европейских чемпионов.

Антонио Кабрини

Выступал за команду: 1976 — 1989

Матчи: 442

Голы: 52

Цвета "бьянконери" итальянский футболист защищал долгие 13 сезонов — с 1976 по 1989 год. Естественно, в футболке Юве Кабрини провел свои лучшие года, став важнейшим винтиком в механизме тогдашней туринской команды, которая собрала в те года множество внутренних и международных трофеев. В чем же заслуга самого Антонио? Уровень его игры был настолько высок, что Карбини до сих пор величают лучшим левым защитником в истории Италии.

Для своего времени, фулбэк был невероятно разнообразным игроком. Он был крайне надежен в обороне, что не мешало ему принимать участие в атаках команды, о чем красочно говорит его статистика — 52 гола в 442 поединках за Ювентус. Согласитесь, очень неплохие цифры, как для защитника.

Стабильная игра Кабрини, его голы и навыки в защите принести команде незаменимую пользу в завоевании шести титулов Серии А, двух Кубков Италии, Кубка европейский чемпионов, Кубка обладателей Кубков, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. Отметим, что после Антонио выдающихся левых защитников в Ювентусе замечено не было.

Чиро Феррара

Выступал за команду: 1994 — 2005

Матчи: 358

Голы: 20

Тот самый удивительный случай, когда защитник мог бы попасть в символическую сборную как Наполи, так и Ювентуса, ведь за оба коллектива игрок провел более трехста поединков, причем оба периода карьеры были очень успешны. Тем не менее, именно в Турине Феррара оброс статусом одного из сильнейших центрбеков 90-х и начала 00-х, сформировав в Юве оборону, которая считалась практически непробиваемой.

Перейдя в стан "бьянконери" в 1994 году, Чиро на десятилетие зацементировал защиту команды. Феррара сходу занял место в старте, даже успел завоевать капитанскую повязку, которую в 1996 году передал Алессандро дель Пьеро. Что он еще сумел завоевать, так это целый ряд трофеев в футболке Юве — пять побед в чемпионате Италии, Кубок Италии, четыре Суперкубка, Лига чемпионов-96, Суперкубок УЕФА, Кубок Интертото и Межконтинентальный кубок. Без сомнения, Феррара был одним из лучших защитников своего поколения и одним из лучших в истории Турина.

Андреа Барцальи

Выступал за команду: 2011 — 2019

Матчи: 281

Голы: 2

Включить Барцальи в сей список было довольно затруднительное решение, так как претендентов было в достатке, например, Клаудио Джентиле, который также считается выдающимся центрбеком своего поколения. Но рискнем предположить, что без феноменальной игры Андреа, который за свою каденцию в Турине обрел прозвища "Стена" и "Скала", Ювентусу не удалось бы достичь такого ошеломляющего успеха в своей современной истории, а связку Бардзальи-Кьеллини-Бонуччи многие величают чуть ли не лучшей в истории клуба.

Защитник прибыл в стан "старой синьоры" опытнейшим игроком, который успел поиграть за целый ряд итальянских команд, а в Юве футболист переехал в 2011 году из Вольфсбурга всего за миллион евро. Барцальи сразу вписался в игровую схему Антонио Конте, став одним из ключевых элементов обороны туринцев, которая, как известно, сыграла чуть ли не решающую роль в дальнейшей гегемонии команды на международной арене.

За восемь лет в Ювентусе Андреа стал восьмикратным победителем Серии А, четыре раза завоевывал Кубок Италии, четыре Суперкубка и дважды доходил до финала Лиги чемпионов, проведя за "бьянконери" 281 поединок во всех турнирах.

Фабио Каннаваро

Выступал за команду: 2004 — 2006

Матчи: 128

Голы: 7

Удивительно, но Фабио провел в составе Ювентуса всего-то три сезона, да и трофеев, помимо отобранных в результате Кальчополи, он не завоевал. Но когда в честь 120-летия клуба Tuttosport проводил опрос среди болельщиков в целью выбрать символический состав всех времен, Каннаваро уверенно занял место в тройке обороны.

Его феноменальная игра за Ювентус плюс успех со сборной Италии на Мундиале 2006-го года сделали из Фабио первого в мире защитника, который стал обладателем Золотого мяча. Помимо прочего — футболист года в Италии, дважды лучший защитник года в Италии, игрок года по версии ФИФА. Все эти выдающиеся награды Каннаваро сумел собрать за те два сезона в Ювентусе.

Его возвращение в Турин в 2009 году больше запомнилось допинговым скандалом и, поиграв еще сезон, он оправился зарабатывать на безбедную пенсию в Аль-Ахли. Суммарно, Фабио провел за "бьянконери" 128 поединков.

По мнению редакции Football.ua место в символической тройке обороны Ювентуса должны занять Фабио Каннаваро, Джорджо Кьеллини и Гаэтано Ширеа.

Поскольку вариантов голосования за тройку игроков слишком много, мы предлагаем нашим читателям проголосовать за лучшего по их мнению защитника в истории туринцев. Трое футболистов, набравшие наибольшее количество голосов и будут считаться выбором читателей.

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