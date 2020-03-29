Италия

Тренер Беневенто Филиппо Индзаги считает, что нельзя оставлять нынешний чемпионат незавершенным.

Пиппо Индзаги категорически не согласен с теми, кто предлагает не доигрывать нынешний сезон, а начать следующий с тем же составом участников.

"Я не могу понять, что значит оставить все как есть? – цитирует главного тренера лидера Серии В Tuttomercatoweb. – Чемпионат обязательно надо доиграть. В июле, августе, когда угодно. Но просто не учитывать того, что уже было сделано, это будет нечестно по отношению к команде, болельщикам. Я могу понять, что такой вариант может быть кому-то выгоден, но это не честно!"

Беневенто за 10 туров до окончания регулярного сезона лидирует в Серии В, опережая ближайшего преследователя (Кротоне) на 20 очков.

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