Италия

Таким образом "россоблу" решили поддержать свой клуб в связи с пандемией коронавируса.

Тренеры и футболисты Болоньи "простили" одну зарплату клубу, чтобы помочь ему справиться с последствиями коронавируса, сообщил официальный сайт "россоблу".

"ФК Болонья 1909 сообщает, что в связи с долгой паузой, вызванной здравоохранительными мерами, игроки первой команды и тренерский штаб пожелали уменьшить ежегодное жалование на сумму, равную месячной зарплате", — гласит заявление клуба.

Болонья после 26 сыгранных матчей занимает 10-е место в турнирной таблице. Ближайший поединок она проведет 22 июня против Ювентуса.