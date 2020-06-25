Италия

Football.ua подводит итоги 27-го тура чемпионата Италии.

Наконец-то можно сказать, что Серия А вернулась к нормальной жизни после карантина (отсутствие болельщиков на трибунах и меры безопасности не в счет) – в Италии прошел первый полный тур. И если не считать поклонников отдельных "потерпевших" команд, то стоит согласиться, что 27-й тур удался.

В первую очередь стоит отметить достаточно высокий уровень игры, показанной командами, не разочаровала и результативность, да и сюрпризы имели место. Но, что особо радует, возрождение Серии А не обошлось без участия представителей Украины — Евгения Шахова и Руслана Малиновского, сыгравших за Лечче и Аталанту.

Причем если Шахов лишь "отметился" на поле, выйдя на замену в конце матча против Милана, то Малиновский стал одним из героев поединка, который может поставить крест на чемпионских амбициях Лацио.

Результаты тура

ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 27 ТУР

Отчетный тур Серии А внес существенные коррективы в расклады первой четверки чемпионата, а особенно — в чемпионской гонке, которая вновь рискует превратиться в "театр одного актера".

Несмотря на то, что Ювентус по-прежнему не производит впечатления команды, которая на голову превосходит конкурентов, "старая синьора" сумела обыграть на выезде Болонью, и оторвалась от Лацио на четыре очка.

Совершенно ясно, что руководство "бьянконери" уже точно не дождется от команды яркой атакующей игры, ради которой, собственно, и приглашали Маурицио Сарри. И теперь уже остается лишь надеяться, что "зебры" продолжат выжимать максимум очков из возможных и сохранит за собой первую строчку. Хотя, учитывая, что остается сыграть еще 11 туров, случиться может всякое, но в сложившейся ситуации большим плюсом для туринцев является то, что до финиша чемпионата им не придется отвлекаться на Лигу чемпионов.

Лацио упустил свой шанс восстановить минимальное отставание от Ювентуса, уступив Аталанте. Судя по всему, Симоне Индзаги неплохо разобрал предыдущий матч бергамасков против Сассуоло. Аталанта вновь как-то неорганизованно входила в игру, но если "нероверди" свои моменты в дебюте запороли, то римляне очень быстро забили дважды, а могли и довести счет до крупного.

Однако нынешняя Аталанта настолько привыкла гнуть свою линию, не обращая внимания на соперника, что в итоге смогла забить на один мяч больше, чем "орлы". И в данной ситуации слова Джан Пьеро Гасперини о том, что его команде больше не нужен тренер, не выглядят странно: "оробичи" четко знают, что им нужно делать, когда и как, и просто сметают всех на своем пути.

Особенно приятно, что наш Руслан Малиновский не только был одним из самых заметных на поле и оказался лучшим игроком матча по версии нескольких источников, но и забил гол-красавец, после которого счет сравнялся.

Интересно, что и матч между этими командами в Риме ознаменовался камбэком: Лацио, проигрывая после первого тайма 0:3, сумел вырвать ничью.

А вот Антонио Конте, если и разбирал предыдущий матч Сассуоло, то явно понадеялся на то, что удача и теперь отвернется от "нероверди".

Тренер Интера в поединке против "злого гения" своей команды последних лет произвел ротацию, надеясь взять максимум очков "облегченным составом", но это вряд ли может служить достаточным оправданием того, что дома "нерадзурри" досталась лишь ничья.

Да, можно сказать, что Интер сократил отставание от Лацио, но при этом о чемпионстве теперь уж точно можно забыть, причем вырисовывается вполне реальная перспектива того, что "змеев", как и в прошлом сезоне, оставит за спиной Аталанта.

Стоит отметить, что Интер в который раз не может "дожать" соперника, а, добившись успеха, предпочитает стараться его удержать, вместо того, чтобы развить.

Маловероятно, что кто-то из преследователей сможет изменить состав первой четверки, тем более, что Роме, Парме, Милану и Вероне больше стоит заботиться о том, чтобы обеспечить себе место в зоне Лиги Европы.

Наполи, обеспечивший себе "окно в Европу" победой в Кубке Италии, не без труда, но достаточно уверенно обыграл на выезде Верону, чем повысил шансы на последнюю путевку в еврокубки Милана и Пармы, которые одержали крупные победы.

Милан, играя против Лечче на выезде, практически не оставил шансов ведущей борьбу за выживание команде Андрея Шахова.

Тоже самое можно сказать и о Парме, разобравшейся в Генуе с Дженоа. При этом, если в составе Милана четыре мяча забили разные футболисты, то у "крестоносцев" был один герой: Андреас Корнелиус не только оформил хет-трик, но и записал на свой счет результативную передачу на Деяна Кулусевски.

Что касается борьбы за выживание, то в ней, за небольшим исключением, ничего не изменилось. Разве что Торино, удержавший минимальную победу над непосредственным конкурентом — Удинезе, сумел оторваться от нижней тройки, а вот Сампдории, Дженоа, Лечче, СПАЛ и Брешии придется ждать своего шанса в будущем.

Конечно, стоит отметить ничью Брешии в матче против Фиорентины и то, что СПАЛ пропустил единственный мяч от Кальяри уже в компенсированное время, но эта пара отстает от спасительного 17-го места на 8 и 7 очков соответственно, поэтому говорить о каких-то положительных прогнозах пока преждевременно. А, может, уже и просто поздно.

Интересные факты

– Милан в матче против Лечче впервые с мая 2018 года нанес в первом тайме 7 ударов в створ соперника.

– Также впервые с мая 2018 года в составе Милана забивали голы четыре разных игрока.

– Незабивная серия Криштиану Роналду во второй раз в карьере длилась более 120-ти дней (121).

– Ювентус не пропускает во всех турнирах 419 минут — самая продолжительная серия клуба с декабря 2018 года.

– За последние два сезона СПАЛ использовал 6 разных голкиперов — больше, чем любая команда в пяти ведущих европейских чемпионатах за тот же срок.

– Дженнаро Гаттузо стал первым тренером, который выиграл 5 из 6-ти своих первых выездных матчах во главе Наполи в Серии А.

– Андреа Белотти забивает более десяти мячей в пяти подряд сезонах Серии А за Торино.

– Андреас Корнелиус стал третьим игроком в истории Серии А, которому удалось в обоих матчах одного сезона против одной и той же команды забить не менее трех мячей.

– Самир Ханданович провел 467-й матч в Серии А и поднялся на 25-е место в общей табели о рангах по количеству сыгранных поединков в чемпионатах Италии.

– В последний раз Интер пропускал три мяча в одном матче Серии А в первом круге в поединке против... Сассуоло (4:3).

– Робин Госенс забил восьмой мяч с игры в одном сезоне Серии А, и по этому показателю среди защитников уступает только Кристиану Маджо (9, 2007/08).

– Аталанта повторила клубный рекорд результативности в одном сезоне Серии А — 77 голов.

– Руслан Малиновский стал первым украинцем после Андрея Шевченко, забившим 5 мячей в одном сезоне Серии А.

– Эдин Джеко забил 104 мяча за Рому и делит пятое место в списке лучших бомбардиров "джаллоросси" во всех турнирах с Педро Манфредини.

Сборная тура

Игрок тура

Турнирная таблица

ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 2019 — 2020

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О ФОРМА 1 Ювентус 27 21 3 3 52 24 28 66 2 Лацио 27 19 5 3 62 26 36 62 3 Интер 27 17 7 3 54 28 26 58 4 Аталанта 27 16 6 5 77 37 40 54 5 Рома 27 14 6 7 53 36 17 48 6 Наполи 27 12 6 9 43 36 7 42 7 Парма 27 11 6 10 37 33 4 39 8 Милан 27 11 6 10 32 35 -3 39 9 Верона 27 10 8 9 31 29 2 38 10 Кальяри 27 9 8 10 43 42 1 35 11 Болонья 27 9 7 11 38 44 -6 34 12 Сассуоло 27 9 6 12 45 46 -1 33 13 Фиорентина 27 7 10 10 33 37 -4 31 14 Торино 27 9 4 14 30 46 -16 31 15 Удинезе 27 7 7 13 21 38 -17 28 16 Сампдория 27 7 5 15 30 48 -18 26 17 Дженоа 27 6 7 14 32 51 -19 25 18 Лечче 27 6 7 14 35 60 -25 25 19 СПАЛ 27 5 3 19 20 45 -25 18 20 Брешия 27 4 5 18 23 50 -27 17

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