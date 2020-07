Кальяри принимает на своем поле Аталанту в поединке 30-го тура итальянской Серии А.

Главный тренер бергамского клуба Джан Пьеро Гасперини включил полузащитника Руслана Малиновского в стартовый состав на этот матч.

Отметим, что прошлую встречу с Наполи, которая завершилась победой Аталанты (2:0), украинец пропустил из-за дисквалификации.

I nostri 11! Dai ragazzi!! 💪💪

Your #StartingXI for #CagliariAtalanta is here! 🔥

⠀#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/GGbaK97iK5