Италия

Лечение во время карантина не решило проблем полузащитника Лацио Лукаса Лейвы с мениском.

Лукас Лейва снова в клинике, фото ФК Лацио

Лукас Лейва снова в клинике, фото ФК Лацио

На август у Лукаса Лейвы запланирована еще одна операция на колене — сообщает Il Messaggero.

Восстановительные процедуры, которые проходил 33-летний бразилец во время паузы в чемпионате, не принесли желаемого результата, и сейчас опорному полузащитнику приходится играть «на уколах» через боль.

Пока неизвестно, прекратит ли выступления в нынешнем сезоне Лейва или все-таки будет по мере сил помогать испытывающей кадровый кризис команде.

После трех поражений подряд Лацио, реально претендовавший на чемпионство, занимает третье место в турнирной таблице и отстает от Ювентуса на 8 очков.