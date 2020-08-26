Италия

"Старая синьора" будет выступать в необычной экипировке.

Ювентус представил третий комплект формы на сезон-2020/2021, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Новая экипировка туринского клуба от компании Adidas выполнена в оранжевом цвете с черными элементами. Дизайн формы был вдохновлен миром искусства и должен отражать дух команды на поле.



В минувшем сезоне Ювентус выиграл чемпионский титул в Серии А, который стал для "бьянконери" девятым кряду.

Ранее сообщалось, что новый главный тренер Андреа Пирло сформировал свой штаб в Ювентусе.