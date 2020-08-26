"Старая синьора" будет выступать в необычной экипировке.
Паулу Дибала в новой форме, juventus.com
26 августа 2020, 13:21
Ювентус представил третий комплект формы на сезон-2020/2021, сообщает официальный сайт итальянского клуба.
Новая экипировка туринского клуба от компании Adidas выполнена в оранжевом цвете с черными элементами. Дизайн формы был вдохновлен миром искусства и должен отражать дух команды на поле.
В минувшем сезоне Ювентус выиграл чемпионский титул в Серии А, который стал для "бьянконери" девятым кряду.
Ранее сообщалось, что новый главный тренер Андреа Пирло сформировал свой штаб в Ювентусе.