Италия

Златан Ибрагимович не растерял форму во время борьбы с COVID-19.

Нападающий Милана Златан Ибрагимович не стал тратить время на раскачку после коронавируса и сразу приступил к исполнению своих прямых обязанностей — забивать мячи.

Во время первой тренировки Златана после выздоровления его команда, составленная из игроков, не получивших вызов в сборные, и футболистов "примаверы", провела три тайма по 20 минут против команды, составленной по аналогичному принципу – стало известно Gazzetta dello Sport.

"Красные", за которых из первой команды Милана играли Антонио Доннарумма, Калабрия, Калулу, Романьоли, Эрнандес, Кастильехо, Мальдини и Ибрагимович, со счетом 3:1 обыграли "синих".

Дублем отметился Даниэль Мальдини, один гол записал на свой счет Ибрагимович.