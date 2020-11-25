Италия

Уже в нынешнем сезоне Чиро Иммобиле может стать лучшим бомбардиром в истории Лацио.

Оформив дубль в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов против Зенита, Чиро Иммобиле вскоре может возглавить практически все номинации для нападающих Лацио — сообщает Gazzetta dello Sport.

На счету Иммобиле 132 гола за "бьянкочелести" во всех турнирах — на 27 меньше, чем у легендарного Сильвио Пиолы. Учитывая, что в минувшем сезоне Чиро поражал ворота соперников 39 раз, то он может стать первым в реестре бомбардиров клуба уже в нынешнем сезоне.

Также он вышел на второе место в списке бомбардиров Лацио в еврокубках — 16 голов. Больше только у нынешнего тренера "орлов" Симоне Индзаги — 20.

После того, как один из своих мячей Чиро забил с пенальти, он лишь на один точный удар с "точки" отстает от самого результативного пенальтиста в истории клуба, Джузеппе Синьори, на счету которого 38.

В нынешнем сезоне Иммобиле сыграл за Лацио 8 матчей во всех турнирах и забил 7 мячей.