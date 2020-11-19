Нападающий Лацио Чиро Иммобиле готовится к матчу восьмого тура чемпионата Италии.
Чиро Иммобиле, Getty Images
19 ноября 2020, 22:25
Многострадальный форвард Лацио Чиро Иммобиле, являющийся, пожалуй, рекордсменом по различным результатам тестов на коронавирус, получил негативный результат.
Нападающий получил разрешение тренироваться вместе с товарищами по команде и приступил к подготовке к матчу восьмого тура Серии А против Кротоне, о чем и сообщил в своем Инстаграм.
За последнюю неделю Иммобиле успел сдать два отрицательных и один положительный тест, из-за чего пропустил матчи сборной Италии в Лиге наций.
Ранее сообщалось, что матч против Кротоне, запланированный на субботу, 21 ноября, пропустит Луис Альберто.
В свое время чередование положительных и отрицательных тестов взбесило Криштиану Роналду.