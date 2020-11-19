Италия

Нападающий Лацио Чиро Иммобиле готовится к матчу восьмого тура чемпионата Италии.

Многострадальный форвард Лацио Чиро Иммобиле, являющийся, пожалуй, рекордсменом по различным результатам тестов на коронавирус, получил негативный результат.

Нападающий получил разрешение тренироваться вместе с товарищами по команде и приступил к подготовке к матчу восьмого тура Серии А против Кротоне, о чем и сообщил в своем Инстаграм.

За последнюю неделю Иммобиле успел сдать два отрицательных и один положительный тест, из-за чего пропустил матчи сборной Италии в Лиге наций.

Ранее сообщалось, что матч против Кротоне, запланированный на субботу, 21 ноября, пропустит Луис Альберто.