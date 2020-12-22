Италия

Габриэле Гравина дал обнадеживающий комментарий журналистам.

Как и весь мир, Италия продолжает борьбу против пандемии коронавируса COVID-19, однако футбольные функционеры уже смотрят в сторону возвращения любителей футбола на трибуны.

В частности, президент Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина выразил надежду, что возвращение фанатов на трибуны в январе может стать первым шагом на пути к преодолению затяжного кризиса. "Однако фанаты — главные герои шоу, но сейчас на трибунах их нет. Без их участия нет ощущения полноты картины противостояний", — сказал руководитель в интервью Radio Rai.

К слову, поединки Серии А уже с начала сезона могли быть открытыми для посещения болельщиками, однако с ограничением в 1000 человек. Но даже такой сравнительно небольшой группой людей было принято решение не рисковать, и дождаться окончательной нормализации ситуации в стране.

"Я не знаю, сколько времени потребуется, чтобы фанаты вернулись на стадионы. Надеюсь, что в январе произойдет первый шаг в этом направлении, однако все зависит от ситуации со здравоохранением. Я надеюсь, что болельщикам разрешат посещать стадионы, также, как и другие мероприятия, такие как горнолыжные курорты", — выразил надежды Гравина.

Напомним, что сегодня, 22 декабря, с поединка Кротоне — Парма начнется 14-й тур итальянской Серии А, а встречу между Ювентусом и Фиорентиной наш сайт проведет в формате текстовой трансляции, начиная от 21:45 по киевскому времени.