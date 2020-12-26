Италия

Футболист признался, что упорно трудится на тренировках.

Защитник Милана Тео Эрнандес показывает очень качественный футбол в последних играх Серии А, и не без его помощи клуб находится на вершине таблицы.

"Я не знаю, лучший ли я в Европе на своей позиции, но работаю над собой день за днем. Хочу стать лучшим в мире. Благодарю своих партнеров по команде, которые помогают мне в достижении этой цели".

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"Жаль, что наши фанаты вживую не могут следить за тем, какой футбол мы демонстрируем. Недавно я получил порцию похвалы от Паоло Мальдини, который был лучшим на моей позиции. Это дорогого стоит", — цитирует игрока AS ссылаясь на Corriere dello Sport.

В текущем сезоне на счету Эрнандеса 20 матчей за "россонери" во всех турнирах, в которых он записал на свой счет четыре гола и три голевых паса.

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