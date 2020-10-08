Италия

Полузащитники Интера Раджа Наингголан и Роберто Гальярдини могут пропустить миланское дерби.

Раджа Наингголан и Роберто Гальярдини не смогли успешно пройти тестирование на коронавирус — утверждает Gazzetta dello Sport.

В отличие от защитников Милана Шкриниара и Алессандро Бастони, проваливших тестирование в своих сборных, о двух полузащитниках Интер официально не сообщал, но внес их в базу данных заболевших.

Эти новости вряд ли обрадуют Антонио Конте, поскольку Интеру придется после международной паузы провести миланское дерби, и кадровые проблемы в команде возникли очень некстати.

В Милане, по официальным данным, от COVID-19 пока не избавились Златан Ибрагимович и Лео Дуарте.