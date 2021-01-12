Италия

Стали известны стартовые составы Милана и Торино на матч 1/8 финала Кубка Италии.

Тренер Милана Стефано Пьоли сдержал свое обещание и включил Златана Ибрагимовича в стартовый состав на матч Кубка Италии против Торино.

Это первый выход шведа в "старте" с 22 ноября, когда он получил травму в матче против Наполи. 9 января он впервые вышел на поле в матче против... Торино в Серии А — на замену на 85-й минуте.

Также стоит отметить возвращение после долгого отсутствия защитника Матео Мусаккьо и появление в воротах Чиприану.

Есть изменения и в составе Торино: на острие атаки сыграет Симоне Дзадза, а ворота будет защищать Ванья Милинкович-Савич.

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