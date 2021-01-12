Италия 12 января 2021, 22:05 Милан — Торино: онлайн-трансляция матча Кубка Италии Вашему вниманию видео трансляция поединка 1/8 финала Кубка Италии между Миланом и Торино. Getty Images 12 января 2021, 22:05 В 1/8 финала Кубка Италии Милан принимает Торино, который "россонери" три дня назад легко обыграли в чемпионате Италии. В составе хозяев впервые с 22 ноября в стартовом составе вышел Златан Ибрагимович. Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS! Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS. Команды Милан Торино Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте