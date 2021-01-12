Италия

Вашему вниманию видео трансляция поединка 1/8 финала Кубка Италии между Миланом и Торино.

В 1/8 финала Кубка Италии Милан принимает Торино, который "россонери" три дня назад легко обыграли в чемпионате Италии.

В составе хозяев впервые с 22 ноября в стартовом составе вышел Златан Ибрагимович.

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