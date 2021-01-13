Италия

Наставник "россонери" прокомментировал выход своей команды в 1/4 Кубка Италии.

Главный тренер Милана Стефано Пьоли поделился мыслями о победе над Торино в 1/8 финала Кубка Италии.

"Я доволен игрой Милана. Для нас этот матч стал четвертым за последние девять дней, но это не отразилось на нашей самоотдаче. Жаль, что не смогли победить в основное время, но мы сумели реализовать все пять пенальти, а это непросто.

Мы всегда верим в свои сильные качества, никогда не отчаиваемся по ходу матчей и сохраняем концентрацию. Именно это и делает наш результат. У нас довольно сложный график, поэтому без веры в себя не обойтись", – цитирует Пьоли Football Italia.

Ранее сообщалось, что Милан обновил рекорд результативности Серии А, сравнявшись по показателям с Интером.