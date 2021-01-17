Италия

Футболисты были отправлены на самоизоляцию.

Как сообщает официальный сайт лидера итальянской Серии А — Милана, двое футболистов "россонери" получили положительные результаты последнего общекомандного тестирования на коронавирус COVID-19.

Речь идет о французском защитнике Тео Эрнандесе и турецком полузащитнике Хакане Чалханоглу, которые являются важными игроками в основной обойме Стефано Пьоли.

В частности, игрок левого фланга обороны сыграл в новом сезоне 23 поединка (2068 минут), за которые отметился четырьмя точными ударами и пятью голевыми передачами. На счету атакующего игрока центральной линии есть 24 появления на поле (1921 минута), которые вместили в себя его шесть забитых мячей и девять результативных передач.

Матч Кальяри — Милан состоится в понедельник, 18 января. Начало в 21:45 по киевскому времени.