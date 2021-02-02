Италия

Украинский полузащитник пообщался с клубной прессой Аталанты, после подписания контракта.

Сразу после подписания контракта с бергамаской Аталантой, украинский полузащитник Виктор Коваленко отправился на короткое интервью с пресс-службой итальянского клуба, которое было проведено в формате блиц-опроса.

Пожалуйста, опиши себя…

— Виктор Коваленко, как футболист… Я думаю, что это решать уже тренерам. Они будут говорить о том, какой я игрок. Я думаю, что я — благодарный человек, всегда открытый и всегда улыбаюсь.

Помнишь ли ты о единственной паре встреч Аталанты и Шахтера (в сезоне-2019/20, когда "горняки" победили на выезде (2:1), однако с треском провалились в домашней игре (0:3) — ред.)?

— Да, конечно помню. Первая игра закончилась победой Шахтера, а вторая — Аталанты.

Что для тебя значит футбол?

— Футбол — это, для меня, жизнь, в которой мечты каждого сбываются. Это мне очень дорого.

Впечатления от Бергамо?

— Очень красивый город, спокойный. Мне здесь очень нравится.

Ожидал ли свое прибытие в клуб ранее запланированного срока?

— На самом деле, я этого очень ждал и долго хотел переехать сюда. Конечно, я рад, что это случилось.

Что пожелаешь на свой первый день рождения (14 февраля — ред.), который встретишь в качестве игрока Аталанты?

— Я думаю, что это меня определенного рода эксперимент: то, что мое день рождение попадает именно на время прибытия в новый клуб. Я счастлив относительно этого.

Что сказал Малиновский при встрече?

— Да, я разговаривал с "Малиной" про Аталанту еще за долго до трансфера, а также спрашивал его о том, какие тут условия, что-как. Он отзывался только в положительном ключе.

Чем занимался бы, если бы не стал футболистом?

— На самом деле, это достаточно тяжелый вопрос. Я даже не знаю, чем бы занялся без футбола в своей жизни.

Любимая еда/блюдо?

— Я думаю, что, как и у многих, это зелень, салаты, рис, паста.

Что ты знаешь о фанатах Аталанты?

— Я знаю, что они большие любители футбола и всегда болеют за эту команду, поэтому я рад быть здесь и хочу побыстрее их увидеть. Жду Вас всех на стадионе. Надеюсь, что карантин скоро закончится, и мы скоро увидимся.

Напоследок, Виктор продемонстрировал свои текущие навыки в итальянском, заверив, что уже знает достаточно слов и фраз на этом языке.

Напомним, что ранее стали известны некоторые условия контракта Виктора Коваленко с Аталантой.