Это свершилось. Виктор Коваленко действительно перебрался в Серию А. И не просто в какой-то середняк, а в команду, которая вот уже несколько лет наводит шорох в Италии и в Европе. Коваленко из года в год подвергался критики со стороны СМИ и, особенно, фанатов, но при этом полузащитник был важнейшим механизмом как Шахтера, так и сборной Украины.

И вот, за полгода до истечения срока контракт с "горняками" Коваленко за 700 тысяч евро продали Аталанте. Шахтер смог выручить неплохие деньги за своего воспитанника за несколько месяцев до его бесплатного ухода, а итальянцы за небольшие по нынешним меркам деньги приобрели неплохого 24-летнего исполнителя, который вполне может заиграть в основе. С другой стороны, безусловно, есть риск, что украинец не сможет адаптироваться или просто провалится в топ-чемпионате, однако в ближайшие несколько лет Аталанта наверняка сможет спокойно продать Виктора больше, чем за 700 тысяч (прямо сейчас авторитетный портал Transfermarkt оценивает его в 6 млн евро, — прим.).

Для самого Коваленко этот переход — блестящий шанс показать себя в сильной команде и в сильном чемпионате. Футболист не побоялся перемен, отказал Шахтеру в продлении контракта и отправляется покорять Европу. Это не может не вызывать уважения. Заиграет ли Виктор или нет — это уже совсем другой вопрос.

Что касается истории с его переходом в Аталанту, то здесь большинство было уверено в том, что эти "вбросы" — очевидная попытка агентов футболиста выбить у Шахтера контракт "пожирнее". Как видим сейчас, это оказалось не так. В этом материале мы решили вспомнить, что же писали вы, наши пользователи, когда появились первые слухи о потенциальном переезде Коваленко в Италию. Давайте посмотрим!

Первое упоминание Коваленко и Аталанты в одном предложении случилось в середине октября — тогда издание Tuttomercatoweb уверено заявило, что Коваленко в шаге от подписания предварительного контракта. Эта новость вызвала бурю эмоций на нашем сайте.

Начнем с комментариев, которые говорят сами за себя:

Многие вполне справедливо списали всё на уходящий 2020 год, который подарил нам невероятное количество событий, в которые поверить изначально было крайне сложно.

Кстати, интересно, советовались ли с Русланом представители Аталанты или даже сам главный тренер Джанпьеро Гасперини перед подписанием контракта с Коваленко? Если да, то за хорошую рекомендацию Виктор обязан соотечественнику как минимум ужином в хорошем ресторане!

Как в воду глядели:

Всем бы вашу адекватность:

А вас попереджували — дарма ржете!

Берегите здоровье!

Как-то слишком позитивно у нас все получается. Переходим к "сладенькому".

Действительно интересный момент:

Ждем новостей из Испании:

Через несколько дней после первой новости издание Corriere di Bergamo, которое специализируется на локальной информации в северном регионе Апеннинского полуострова, уверяло, что в Аталанте не исключают возможность перехода Коваленко уже во время приближающегося трансферного окна. И здесь некоторых прорвало.

"Перспективний юніор" просто так не сдавался.

А дальше целая история:

Позднее появилась информация об интересе к Коваленко со стороны Бенфики.

Видимо, этого пользователя слишком задевала информация об интересе к персоне Виктора.

И все бы хорошо, если бы не сарказм:

Вывод: Аталанта спасла Коваленко от Мариуполя.

Позднее португальский журналист Бруну Андраде сообщил, что Коваленко отказался продлевать контракт с Шахтером, сделав выбор в пользу Аталанты.

Надеемся, у всех всё хорошо.

И снова этот парень:

Но мы же всегда оставляем ссылку на первоисточник. Или португальским и итальянским журналистам мы заплатили?

Виктор, это Вы?!

В начале января появилась информация, что Коваленко уже подписал предварительный контракт с Аталантой. В это, само собой, поверили не все.

Ответ простой — нисколько.

Неужели Вы поверили в интерес?

Хотя стоп...

Это была реакция на следующую новость - Аталанта постарается подписать Коваленко до закрытия трансферного окна. Сообщил о ней один из самых авторитетных журналистов Италии и всей Европы Джанлука Ди Марцио. Его тут же клеймили агентом Шахтера.

Сарказм, который в тему:

Ладно-ладно, заскринили.

30 января главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини лично прокомментировал потенциальный трансфер. Здесь уже всем стало понятно — переход вот-вот состоится. Или не всем?

Но этот комментарий заслуживает уважения. Это мнение, и Вы были верны ему до конца.

В этот же день довольно авторитетный журналист Николо Скира сообщил, что после покупки Коваленко Аталанта отправит его в аренду в Дженоа. Вот эта информация как раз оказалась ложной.

Всем было понятно, а они взяли и подпустили.

И уже в воскресенье вечером сам Виктор Коваленко выложил в соцсетях фото с самолета, который направлялся в Италию. Позднее защитник Шахтера Сергей Кривцов сообщил, что Виктор попрощался с командой.

Извините, но здесь не можем пройти мимо комментария одного из главных героев нашей рубрики. Оказывается, всё время пользователь был прав, а Коваленко отдадут в аренду аутсайдеру Серии А.

Накануне же эта сага наконец подошла к концу. И здесь выиграли абсолютно все стороны — Шахтер, Аталанта и сам Виктор. Нам не остается ничего, кроме как пожелать Коваленко в Аталанте большой удачи. Какому бы фанату украинского футбола не хотелось бы увидеть в таком сильном клубе связку Малиновский-Коваленко? Это можно назвать мечтой, но кто может запретить нам немного помечтать?

👋 Salutate il nostro nuovo numero... 🥁

💪 Say “Hi!” to our new number... 🥁

⠀#WelcomeKovalenko #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/UigzvzdrUl